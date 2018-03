* ASTERISCOS

* Mañana viernes arranca la madre de todas las elecciones, inician las campañas electorales de los candidatos a Presidente de la República, senadores y diputados federales. Los candidatos a diputados locales del tricolor, se preparan meticulosamente, no habrá lugar a improvisaciones. Su presencia territorial será definitoria, se aprestan para dar batalla, la campaña dará inicio el 29 de abril.

***Al sur de la ciudad de Pachuca, en los rumbos de San Antonio, los habitantes de esa zona de la capital, no saben si guardarse en sus casas en cuánto anochece, como si se tratase de un toque de queda, ya que los asaltos a transeúntes que hacen uso de los puentes peatonales a la altura de la cancha de fútbol se han vuelto constantes. De la policia municipal ni sus luces... bueno si, solo se les ve en los diversos lugares de comida que son frecuentados día y noche en esa demarcación.

***Los ciudadanos de Atotonilco de Tula, ya no saben a que santo rezarle, ya que la delincuencia en el municipio se ha descontrolado y el municipe Julio Cesar Ángeles Mendoza no hace nada por tomar cartas en la casa vez más evidente colusión de policías municipales con las bandas de huachicoleros que operan en la zona.

***Se filtró la estrategia mediática y política del partido MORENA en el estado, que busca convencer de que cada vez son más los que se suman a su proyecto, en breve veremos a presidentes municipales en funciones, cabezas de grupos políticos regionales, ex diputados locales, ex presidentes municipales, y hasta ex regidores, emprender el gracioso y acrobático salto. De risa, a quienes buscan presumir, llevan años muertos políticamente.