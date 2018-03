Buscan prevenir accidentes de tráfico causados por el consumo del alcohol

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El alcalde Héctor López Santillana anunció que León lanzó una nueva iniciativa para prevenir los accidentes de tráfico causados por el consumo de alcohol.La estrategia se desarrolla como parte de la Alianza de Ciudades Saludables de Bloomberg Philanthrophies, una red mundial de urbes dedicadas a la reducción de enfermedades no transmisibles (ENT).La Alianza, anunciada en mayo de 2017, está dirigida por Michael R. Bloomberg, Embajador Mundial de las Naciones Unidas para la lucha contra las ENT y ex alcalde de la ciudad de Nueva York.León trabajará junto a Bloomberg Philanthropies y al equipo colaborador de implantación ‘Vital Strategies’ para instalar soluciones probadas que salven vidas y mejoren el entorno donde las personas viven, trabajan y juegan.Las enfermedades no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, entre otras) y las lesiones causadas por accidentes de tráfico, matan a 44 millones de personas en todo el mundo cada año, son responsables de casi el 80% de las muertes mundiales.Dado que la mayor parte de la población mundial actualmente vive en entornos urbanos, las ciudades están en una posición única para transformar la lucha contra las enfermedades y lesiones, mediante la implantación de políticas que reduzcan de manera significativa la exposición a los factores de riesgo.En León, tan solo en 2017, se registraron más de 520 accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol.Los jóvenes son particularmente vulnerables a ellos.Entre las propuestas que hará León para reducir el impacto de los accidentes de tráfico causados por el consumo de alcohol, están una campaña de comunicación que se enfocará en disuadir a los ciudadanosde conducir intoxicados.Para ello, se explicarán las devastadoras consecuencias que se pueden sufrir, mediante los medios de comunicación y las redes sociales.También habrá una campaña de educación, de la mano con universidades y negocios, mediante el desarrollo de talleres y pláticas, así como eventos especiales para educar a las personas al respecto.Además, las autoridades de León trabajarán para reducir el nivel permitido de concentración de alcohol en la sangre de 0.08 a 0.05 (BCA , por sus siglas en inglés).En el evento de lanzamiento de la nueva estrategia participaron el presidente municipal, Héctor López Santillana; Mariana Espinoza, representante de Bloomberg Philanthropies; el doctor Ricardo Pérez Núñez, secretario técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapra) y otras autoridades.ha dicho Michael R. Bloomberg.La Alianza de Ciudades Saludables es una iniciativa de 18 meses. Cada ciudad de la Alianza se ha comprometido a promulgar una de las 10 políticas probadas que la OMS considera efectivas para proteger a las personas contra la exposición a los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y lesiones.Mediante la implantación de intervenciones de gran impacto, León reducirá el número de muertes prematuras causadas por las ENT y sus factores de riesgo.Como parte de la Alianza de Ciudades Saludables de Bloomberg Philanthropies, León ha obtenido acceso a una red mundial de dirigentes y expertos en salud pública municipales que trabajan para prevenir enfermedades no transmisibles y lesiones, junto con una subvención para poner en marcha la actividad elegida.