Recibirá mini sanción ex funcionario

Pese a que tejió una red de corrupción al interior de la administración por la que fue denunciado ante la Procuraduría de Justicia de Guanajuato, el ex subdirector de Obra Pública de León, Misael Mexicano Páramo, será inhabilitado sólo por nueve meses.El ex funcionario fue colaborador en el gobierno priísta que encabezó Bárbara Botello Santibáñez y fue señalado por al menos dos constructores de encabezar una red de corrupción a través de la cual se cobraba un moche de entre el 10 y el 15% por cada obra que se asignaba.La Contraloría Municipal concluyó esta semana la investigación relacionada a las irregularidades detectadas en la pavimentación del bulevar Timoteo Lozano, las cuales fueron comprobadas y propuso al Ayuntamiento inhabilitar al ex servidor público por nueve meses.En la construcción de los tres tramos la dependencia concluyó que el ex Subdirector de Obra Pública ordenó a un subordinado modificar el presupuesto base de las tres licitaciones con el fin de contratar de manera directa a tres empresas que habían participado en los concursos públicos y en los cuales incluso habían ofrecido costos más baratos.El primer caso es el tramo que va del bulevar Delta al bulevar Atotonilco, que primero se concursó bajo la licitación LO-811020996-N13-2013; pero se declaró desierta y posteriormente se asignó a la empresa Eco del Bajío a un costo mayor que el que había propuesto.La Contraloría señala que la conducta por la que se propone sancionar al funcionario esOriginalmente la obra se calculaba por un monto de 50 millones 890 mil 201.23 pesos y tras la indicación de Misael Mexicano se cambió a 49 millones 558 mil 177.38 pesos.Estoseñala un informe de la Contraloría.Esta obra al final tuvo un costo total de 85.9 millones de pesos.Lo mismo ocurrió con los contratos asignados a la empresa Herbec, que realizó el tramo de la calle Mayordomo al bulevar Miguel de Cervantes Saavedra, que originalmente era por un monto de 36 millones 850 mil 470.54 pesos y se modificó a 37 millones 964 mil 189.97 pesos para asignarla de manera directa.Así como el tramo de Francisco Villa a Delta que se asignó a Cifsa y se modificó de 73 millones 616 mil 309 pesos a 74 millones 597 mil 195.73 pesos.En julio de 2016 am publicó que el costo de estas obras se incrementó y al final tuvieron un sobrecosto de alrededor de 23 millones de pesos, razón por la cual la Contraloría Municipal presentó seis denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).