Visita y disfruta la ciudad sin empujones

#Birding #Parkmetroleon Una publicación compartida por Parque Metropolitano de León (@parkmetroleon) el Ene 22, 2017 at 1:59 PST

Puente del amor, León Guanajuato #puentedelamor Una publicación compartida por Joel Barrón (@joel.barron.photography) el Mar 25, 2018 at 9:49 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En esta Semana Santa y de Pascua, tienes muchos días paraSi no todos,, de contaminación y dey lugares que casi siempre están concurridos.Si dispones de tiempo y, aprovecha estos días para hacerlo.A diferencia del resto del año, en esta época el Parque Metropolitano de León no suele ser tan concurrido. AquíSi lo que quieres es no sólo gozar de los espacios naturales, sino también, Explora es el lugar ideal. Además su museo es apto para toda la familia.Puente del AmorAdemás de tener unapuede que seas testigo de gesto de amor entre algunasConstruido en 1883 por el Ing.en madera y revestido de yeso parabajo el nombre deéste es, sin dudaPartiendo del Arco puedes seguir tu camino por la calle Madero y encontrarte con restaurantes con comida exquisita y tradicional, así como bares para darte una refrescada del calor, para llegar al Centro Histórico de la Ciudad.Puedes visitarlo de día y hasta alimentar a algunas especies, o bien puedes ir aly vivir unaEste es el espacio cultural más grande de toda la región, aquí podrás distraerte de tus actividades laborales o escolares en suso sus esculturas al aire libre. Además alberga la, donde, si te apetece,Ya ahí, puedes echar un vistazo a, una joya arquitectónica cuyas paredes están dedicadas aAquí no olviodes pasar por el, uno de losy cuyas produccions operísticas están consideradas como las