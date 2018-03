CANACAR Y EL NAIM

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El leonés Enrique González Muñoz, recién estrenado presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), se opone a la idea de cancelar el nuevo aeropuerto.En medios nacionales el empresario insistió en que suspender el NAIM será un retroceso, pues el transporte áereo es complementario al terrestre, y perjudicar a uno eleva el costo logístico general.La posibilidad de cancelación planteada por el candidato de Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, preocupa y alarma, señala el guanajuatense. Ese será un tema clave de la IP durante campaña.En el PRI nada más no aprenden. A la última hora llegaron al IEEG con montón de solicitudes para las planillas a los 46 ayuntamientos, y no se necesita ser adivino para saber por qué: los jaloneos entre los candidatos que reclaman su legítimo derecho de integrar su propio equipo para hacer campaña y enfrente la presión del jefe estatal, Santiago García López; y del candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez García.Trascendió que había conflicto en Guanajuato, Irapuato, Uriangato, Silao y Apaseo el Alto. Había candidatos dispuestos a llegar hasta el límite del registro (que cerró ayer a las 23:59 de la noche) sin aceptar cambios en las planillas, poniendo incluso en riesgo el registro de algunas candidaturas. Esa historia ya la vivimos hace tres años con la dirigencia estatal en manos de los mismos de ahora.En un corte del IEEG hasta las 7 de la tarde el PAN ya había solicitado registro de las 46 planillas, el PRD 26, el Partido Verde 34, independientes 19, y el PRI ninguna. También faltaban las de la coalición Morena-PT-PES, además de Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Dirán que para eso el plazo vencía hasta las 23:59 horas, es cierto, pero sí deja ver una cara de la organización interna de partidos.Al cierre de la edición nadie podía informar de la planilla para León. En radiopasillo se apuntaba que la regiduría uno sería para Zukeily López, la dos para Jorge Obregón y la tres para Alicia Escobar. De entrada ya arrancan en desventaja con el PAN cuyo candidato, Héctor López Santillana, y su planilla completa encabezada por los síndicos Leticia Villegas Nava y Christian Cruz Villegas, tienen semanas listos para la campaña.Hoy Jueves Santo por la mañana está convocada la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del PRI. El motivo es aprobar las candidaturas a diputaciones locales por la vía plurinominal. La lista de los dueños del partido en Guanajuato está lista pero en el Nacional del tricolor pueden meter mano.Se guardan con recelo la lista definitiva, pero la intentona del Comité Estatal es dar la uno para José Huerta Aboytes, secretario de Organización del Comité Estatal del PRI, y quien hace tres años ya buscaba ese escaño pero hizo mal sus cuentas con la reforma político-electoral y no alcanzó a entrar.En la lista le seguirían la penjamense Celeste Fragoso, presidenta de la Comisión de Postulación de Candidaturas. El uno y el dos personajes identificados totalmente con el candidato Gerardo Sánchez. La tercera posición, dicen, sería para el líder histórico de la CTM, Hugo Varela Flores, quien no es una carta “gerardista” pero ha mantenido la institucionalidad para aspirar a regresar al Congreso del Estado.Hasta ahí serían los tres que, de acuerdo a la votación estimada del PRI en Guanajuato, estarían seguros de entrar. Después el espacio se abre pero para los mejores perdedores de la contienda, en la de 2015 así fueron diputadas locales la purisimense Lupita Velázquez y la irapuatense Irma Leticia González.La lista de “pluris” la completarían la secretaria general del Comité Estatal, Luz María Ramírez Cabrera, quien llegó a ese puesto como una imposición al equipo del hoy “morenista” Miguel Ángel Chico Herrera; y cierra la cuenta el dirigente estatal del Movimiento Territorial, Jaime Martínez Tapia. En realidad ellos serían la posición siete y ocho de la lista y sólo un desastre los haría diputados, que ya sucedió.Ya está confirmada la primera visita del candidado presidnecia del PRI-PVEM-Panal, Pepe Meade Kuribreña, al terruño. La agenda del viernes 6 de abril incluye actividades en los tres municipios más poblados: León, Irapuato, Celaya.El único candidato a la gubernatura que confirmó agenda pública para arrancar la campaña el Viernes Santo es Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (de la coalición PAN-PRD-MC), cuyo acto inicial es una gira por la zona norte: Xichú, Tierra Blanca, Santa Catarina y Atarjea. El resto esperará hasta el Domingo de Resurrección.Vaya telenovela la de la coalición Morena-PT-PES en León. A su candidato emergente, el panista Ernesto Oviedo Oviedo, le avisaron que si le entraba un día antes del cierre de los registros, cuando andaba por Campeche. Perdió el vuelo y se dejó venir en un largo viaje por tierra para llegar justo al mediodía de ayer a completar su documentación y entregarlos justo a tiempo ante la autoridad electoral.Ayer después de la 1 de la tarde platicó con su amigo, Ricardo Sheffield Padilla, en un café de una plaza.