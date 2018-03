Representa AMLO rompimiento con el pasado: The Economist

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las acusaciones contra el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, han beneficiado al, quien ha incrementado sus probabilidades de conseguir la Presidencia, lo queen un artículo difundido en su portal.No es la única razón. En el artículo, titulado "Cómo AMLO podría ganar la elección en México", la publicación señala quey que "una elección con una sola ronda le da ventaja sobre los rivales que pelean por el voto anti-AMLO".La investigación lanzada por el actual encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, sobre una propiedad ligada a Anaya, señala "The Economist", logróSi bien señala que nadie ha acusado al ex ministro de Hacienda y ex canciller de algún delito, recuerda que bajo el gobierno del también priísta Enrique Peña Nieto el crimen se ha disparado."The Economist" detalla que tanto AMLO como Anaya prometen "limpiar" al Gobierno, pero de modos muy distintos. Recuerda que el izquierdista ha prometido, por ejemplo, que, pese a que los periodos presidenciales en México son de seis años, los ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir si lo sacan del poder cada dos años a través de un referéndum. Anaya, en cambio, dice que daría más independencia a instituciones como la PGR.Él niega cualquier acción ilegal y el artículo señala que el candidato invitó a "The Economist" a revisar los documentos que, dice, prueban que el dinero que su empresa usó para financiar la compra original es limpio.Las pesquisas sobre Anaya, indica la revista, también han desatado dudas sobre la independencia de las agencias de procuración de justicia y su relación con el PRI. Incluso, dice,