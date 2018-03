¿Sabes cuánto costará tu voto estas elecciones?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Casi un salario mínimo, cuesta el voto de cada mexicano en las elecciones que se acercan., esto aplica solo si todos los registrados salen a votar, ya que si la jornada tiene las cifras de 2012 (60 porciento de votantes) cada voto costará 135 pesos.Veamos.En 2012 el Instituto Nacional Electoral tuvo un presupuesto de 4 mil 173 millones de pesos para el proyecto electoral,Se invirtió más, de acuerdo con autoridades del Instituto, en capacitación electoral, educación cívica y uso de tecnologías durante la jornada electoral.2.9 millones de pesos, es decir, un millón y medio más que en 2012.Cabe mencionar que el presupuesto este año es dividido en diez tareas; Dirección y soporte jurídico electoral, y Vinculación a la sociedad son dos de los trabajos específicos que se añadieron.Si todos los mexicanos asisten a las urnas (muy poco probable), el voto sería deSi vota solo el 60 porciento, el voto costaría(cada ciudadano que no vota costaría 54 pesos).Si solo el 50 porciento acude a las urnas, es decir, 43.8 millones de mexicanos, el precio de cada voto sería dey el 'no voto' costaría 81 pesos.Si -en el peor escenario- vota el 40 porciento, cada voto costaría nada menos quey cada 'no voto' 122 pesos.Con información de El Universal.