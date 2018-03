Vinculan al PRI con Cambridge Analytica

"Una fuente le dijo a Channel 4 News que el gobernante PRI trabajó con Cambridge Analytica hasta enero de este año".



"Lo revisamos y muchos partidos se nos han acercado, pero hasta ahora hemos intentado permanecer lejos de eso".

La consultora Cambridge Analytica, involucrada con el abuso de datos de 50 millones de usuarios de Facebook y con la campaña de Donald Trump,Según la televisora,, aunque no está registrada para trabajar en la elección presidencial de este año.Además, la firma abrió una oficina en la Ciudad de México, pero actualmente está vacía, apuntan.En septiembre pasado, el ahora ex Director de la empresa, Alexander Nix, viajó para dar una conferencia de tecnología en la Ciudad de México.En un video de cámara escondida con directivos de la firma, éste bromea sobre una visita al País., asegura.La primera parte del reportaje de Channel 4, publicado la semana pasada, señalaba que los directivos de la empresa pensaban que su trabajo había sido instrumental para la elección de Donald Trump en Estados Unidos.Esto, después de que The New York Times revelara queEn el video de cámara escondida, el director general, Mak Turnball, discute sobre el trabajo de la empresa en el País."Estamos a punto de involucrarnos mucho en México", asegura. "Pero ¿no es peligroso?", le pregunta el periodista encubierto."Bueno, debido a los narcotraficantes, hay mucha droga y violencia en México y el dinero de las drogas está en la política y la corrupción está en todas partes. Así que en México si te llevas mal con alguien poderoso pueden matarte", afirma Turnball.Según el reportaje, la encargada de Cambridge Analytica en México, Arielle Karro, empezó a buscar a científicos de datos locales en el país a inicios de 2017.Sin embargo, el cofundador de la empresa, Isaac Philips, aseguró a Channel 4 que no estaban involucrados en trabajo político.Colombia bloqueó el miércoles el acceso a la aplicación Pig.gi, que este jueves negó haber hecho mal uso de información., indicó el organismo en un comunicado.