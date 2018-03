“Quiero dar las gracias porque estamos tratando de recortar nuestro gasto en nóminas. Estoy muy agradecido porque él (Putin) haya dejado ir a un número grande de personas. No hay ninguna razón real para que vuelvan”.

Rusia empieza a accionar la palanca de represalias contra los países que han expulsado a diplomáticos rusos por el caso del espía envenenado en Reino Unido. El ministro de Exteriores,y que el consultado de San Petersburgo tendrá que cerrar.Se espera que la misma medida sea aplicada a los países europeos que sancionaron a Moscú.La respuesta se esperaba desde el pasado lunes, cuando al menosel pasado 4 de marzo en Salisbury (Reino Unido).El Kremlin lo tachó de “chantaje colosal” y advirtió de que habría una contestación “simétrica”. Además de la expulsión de diplomáticos, Estados Unidos había ordenado el cierre del consulado de Seattle y este jueves Moscú ha “retirado el permiso para el funcionamiento en San Petersburgo del consulado general de Estados Unidos”.“Literalmente, en estos momentos el embajador norteamericano ha sido citado en la Cancillería, donde se le está comunicando el contenido de las medidas de respuesta contra Estados Unidos”, dijo Lavrov en una rueda de prensa recogida por la agencia France Presse.y deben marcharse de Rusia como muy tarde el 5 de abril, según la misma fuente.¿La respuesta de?, agradeció que se fueran:El agente tóxico empleado contra el espía en Reino Unido, conocido como Novichok, fue creado por el sector militar soviético hace décadas, aunque Moscú niega rotundamente su participación en lo ocurrido.Al ataque químico se suma la acusación de tratar de interferir en los procesos electorales de otros países. La injerencia rusa en EU, que Moscú siempre ha negado, llevó a Washington a la expulsión de 35 diplomáticos rusos en diciembre de 2016. El presidente ruso, Vladímir Putin, sorprendió al no responder inmediatamente y aguardar a una mejor relación con el presidente electo, Donald Trump, que aún no había entrado en el Despacho Oval.Sin embargo, en julio de 2017, cuando el Senado estadounidense aprobó nuevas sanciones, Moscú ordenó reducir el número de diplomáticos en 755, hasta quedar en 455, los mismos que entonces Rusia tenía en Estados Unidos.Expansivo en su cuenta de Twitter sobre múltiples asuntos, no ha mencionado al líder ruso esta semana, a quien ha dedicado elogios, pese a considerar a Rusia una potencial rival.​​​​​​​