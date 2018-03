Sancionarían a cafeteras por no avisar de riesgo de cáncer

el demandante presentó pruebas de que el consumo de café aumenta el riesgo de perjuicios para fetos, infantes, menores y adultos

Un juez de Los Ángeles falló que una ley de CaliforniaEl juez de la Corte Superior, Elihu Berle, dijo en una propuesta de decisión queUn grupo sin fines de lucro había demandado a tostadoras, distribuidoras y minoristas de café con base en una ley estatal que obliga a las empresas a advertir sobre“Mientras, los expertos médicos y en epidemiología de los acusados testificaron que no tenían opinión sobre causalidad”, escribió Berle.Las empresas del ramo afirman que el compuesto está presente en niveles inocuos y que deberían estar exentas de la ley porque resulta de forma natural en el proceso de tostado de los granos para darles sabor.El caso se ventila desde hace ocho años y no ha concluido. En una tercera fase del juiciopor lo que la cifra podría ser astronómica en un estado con casi 40 millones de habitantes, aunque es muy improbable una cifra de tan gran escala.En la primera fase del juicio, Berle señaló que la defensa no presentó suficiente evidencia creíble que mostrara que la acrilamida en el café no representa un riesgo considerable.La ley impone a la defensa la responsabilidad de demostrar que los niveles de la sustancia no resultan en un solo caso de cáncer por cada 100 mil 000 personas expuestas. Berle dijo que los estudios de epidemiología presentados fueron insuficientes para evaluar ese riesgo.Al no haber demostrado que no había riesgo significativo al beber café, la industria tenía que demostrar durante la segunda fase del juicio que el café tiene beneficios para la salud, por lo que debería aplicársele un criterio menos estricto.Berle dijo que las compañías del ramo no lo demostraron. El juez puede revertir su fallo tentativo, pero ello rara vez ocurre.