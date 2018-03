Caída de poste alarmó a vecinos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un poste de la compañía decayó en la calle Benito Juárez, en Purísima del Rincón, y causó alarma entre los vecinos.El reporte se registró ayer cerca de las 12 de la tarde, por lo que al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Tránsito Municipal, minutos más tarde también acudió personal de la compañía TELMEX para levantar el reporte.Cuestión que detuvo por unas horas el tránsito vehicular en la calle; autoridades señalaron que no hubo personas que resultaran lesionadas.Señalaron que la causa del percance fue porque un particular se encontraba podando árboles dentro de su propiedad y una de las ramas cayó sobre los cables de teléfono, ocasionando que con el exceso de peso, el poste no resistiera la tensión y cayera parcialmente, ya que los mismos cables impidieron que su caída fuera total.Como medidas de seguridad, elementos de PC colocaron el poste en su lugar y lo sujetaron hasta que la compañía se encargue de su reparación; además de acordonar el lugar como forma de precaución.