Aseguran dos armas de fuego y 17 cartuchos

Como parte de los sistemas de seguimiento y análisis por parte de los elementos de Seguridad Ciudadana, aseguraron en San Francisco del Rincón; 2 armas de fuego y 17 cartuchos de diferente calibre.El hallazgo fue en la calle San Rogelio en la colonia Ex Hacienda de Santiago.Se desconoce la manera en la que se percataron de los instrumentos asegurados, ya que no se comentó nada al respecto, sólo se dio a conocer que las armas de fuego y los cartuchos asegurados fueron; una tipo rifle de la marca Winchester, calibre .30 milímetros y una arma tipo sub ametralladora de fabricación artesanal, calibre .22 milímetros.Así como 09 cartuchos útiles calibre .30 milímetros, 07 cartuchos útiles calibre .22 milímetros y 01 cargador calibre .22 milímetros.