Siendo “Fuente Ovejuna” una gran obra escrita en 1619 por el inmortal escritor Lope de Vega (Lope Félix de Vega y Carpio) poeta, novelista y dramaturgo español, nacido el 25 de noviembre de 1562 en Madrid. Amigo íntimo de Cervantes primero, duros rivales después admiradores el uno del otro. Lope de Vega falleció en Madrid el 27 de agosto de 1635, el público madrileño acudió en masa a su entierro. “Fuente Ovejuna”, es una obra de teatro barroco, en la que el pueblo se levanta contra la injusticia y los abusos de poder. Según el crítico literario Menéndez Pelayo, "no hay obra más democrática en todo el teatro castellano". La obra se basa en un episodio histórico que ocurrió en Fuente Ovejuna, un pueblo cordobés en 1476. Es la época de la reconquista y de la sociedad feudal tardía. Este pueblo es sometido no a la monarquía sino a la Orden de Calatrava. El Comendador del pueblo, Fernán Gómez de Guzmán, no respeta las leyes y abusa de su poder, traicionando los principios feudales y comportándose como un tirano. No sólo traiciona al pueblo, sino también a los Reyes Católicos, cuando decide atacar Ciudad Real. Tras una dura batalla, conquista dicho pueblo para el bando de Juana la Beltraneja. Cabe mencionar que Los Reyes Católicos se enteran de que la Ciudad Real ha sido conquistada por las tropas del Maestre de Calatrava y de Fernán Gómez y deciden enviar sus tropas a Ciudad Real para derrotar a los de Calatrava y retomar la ciudad. El pueblo, ya harto de los robos, atropellos y crueldades del Comendador, decide unirse y tomar la justicia por su mano. Una noche llegan al palacio, invaden su casa y lo matan en nombre de Fuente Ovejuna y de los Reyes Católicos. En el juicio, cuando el juez les pregunta quién mató al Comendador, todo el pueblo responde: “Fuente Ovejuna, señor”. El pueblo pide el perdón real y los Reyes Católicos absuelven el pueblo, porque es imposible determinar la identidad de los culpables concretos, e incorporan la villa a la corona. Interesante incorporar dos líneas narrativas paralelas: los abusos del Comendador en el pueblo, y su deseo de conquistar Ciudad Real. En el desenlace, las dos acciones se unen cuando el pueblo gana el juicio y los Reyes Católicos retoman Ciudad Real e incorporan Fuente Ovejuna a su reino. En los capítulos de esta inmortal obra de la literatura universal triunfa el bien cuando Frondoso logra rescatar a Laurencia y se enfrenta al Comendador. Por otro lado, triunfa el mal cuando el Comendador interrumpe la boda y lleva a los novios presos. Posteriormente vuelve a triunfar el bien cuando el pueblo derrota al Comendador y los Reyes los perdonan. Una obra llena además de una variedad de métricas, que son en su mayoría de arte menor, como las redondillas y los romances.Entre las características barrocas de esta obra, destacan la corrupción del Comendador y el desencanto del pueblo, así como la desmesura y violencia exagerada con la que el pueblo asesina al Comendador, poniendo su cabeza en la punta de una lanza. Cabe mencionar que el personaje más importante de esta obra es de carácter colectivo. Si el pueblo no se hubiera unido en contra del Comendador, no hubiera podido derrotarlo y recibir el perdón real. La unificación del pueblo refleja la unificación de España bajo los Reyes Católicos. Es importante señalar que El Comendador abusa de su poder para aprovecharse de las mujeres de la villa, traicionando a la gente de su pueblo y el ideal del caballero medieval. También traiciona a los Reyes Católicos al tratar de apoderarse de Ciudad Real y al intentar convencer al Maestre de Calatrava a que tome armas contra el Rey. Finalmente señalar dos valores esenciales en la obra, por un lado, el honor, cuando la gente sencilla de la villa encarna los valores fundamentales de la vida honrada. Laurencia prefiere conservar su honor al ser amante del Comendador, a pesar de las promesas que le hace. El Comendador se burla de la idea que la gente sencilla pueda tener honor, por lo que la obra pone en evidencia que la nobleza no equivale al honor y por otro lado el amor, como aquel amor verdadero de Frondoso y Laurencia que contrasta con la lujuria del Comendador que quiere abusar de Laurencia. Para Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, recordar “Fuente Ovejuna”. “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, Abraham Lincoln”@ArellanoRabiela