NI CÓMO AYUDARLOS, quién los entiende

Cuán emocionante es mirar a las personas defendiendo posturas. El carácter se asoma y se reflejan las necesidades, esas reacciones íntimas que muchas veces se maquilla con el sabor del qué dirán. Las letras se abren desde el calor de la pasión, otras maceradas en la información, el análisis, la reflexión; algunas en las ganas que deja la ociosidad y el externar con ganas la sincera opinión salvaguardada por la letra sin exponerse al escupitinajo, la furia o la lágrima y la frustración. Definitivamente la polémica es buena, discutir es sano, cuando el respeto es la marca y el sello que marca la pauta.Hace unos días me permití poner en mi página del “face” una pregunta en positivo ahí pude medir la temperatura que trae el agua de estas próximas elecciones; una vez más el temor de muchos asomó por aquel que aspira a cambiar a México de raíz, quien dice es capaz de defender lo indefendible, decidido a luchar por lo que nadie ha peleado; ese que se pinta de mártir, se sueña bandera, nación, quien dice que con su manera honesta y congruente de pensar hará una verdadera reestructuración. Cuando lo escribo puedo apreciar que es el sueño al que cualquier ciudadano que ha decidido amar a México quiere y aspira; una nación en donde no exista la corrupción, una patria en donde la educación se privilegie, un país en donde los malos sean castigados, donde prevalezca la ley. Un país en donde las margaritas broten en los pirules, las cosechas de científicos, administradores, financieros, médicos, TSU de primera todos bien instruidos formados por docena y en cada esquina tengan su buena labor para que erradicar la miseria; una tierra en donde los niños sean niños no trabajadores enanitos; donde la mujer sea respetada por sus acciones; una nación en donde puedas salir sin miedo a que te asalten, te roben o te agredan; dónde todos tengan casa bonita ¿apoco no es lo que queremos y a cada rato pedimos y rogamos?Por eso no me termina de cuadrar -como dicen por ahí- si tiene años y años proponiéndolo -este señor político- porqué una buena mayoría le tienen pavor, otros le destilan odio, a unos más se les asoma el asco del repelús pues nada más de escuchar su nombre quisieran practicarle la excomunión ¿verdad qué es raro?, ¿no que México es un país que cree en los milagros?, ¿no que muy santeros?, ¿no que aquí el entusiasmo y la esperanza nunca muere? De plano quién entiende a los mexicanos, son muy raros, les sacan la varita mágica y la rechazan; así de plano no se puede; lo único que sí sé es que al final del día muy pocos saldrán a votar pues de lengua nos comemos varios tacos reza el refrán y aunque este señor haga berrinche mueva marchas hincadas a la Basílica o al zócalo o al zoológico…puede ser que junte votos o puede ser que este pueblo lleno de apatía, desesperanza arrastre sus patitas para sentarse a la banqueta a mirar cómo pasa de nuevo la vida frente a sus ojos y en una de esas las ranas tengan a la culebra de rey ¡vaya usted a saber¡ pero de qué es raro es raro o ¿usted qué opina?*Ayer fue día mágico pues se conmemoró la versión italiana del día de los inocentes, desde estas letras amable lector le envió un gran ¡Felice Primo Pesce d´ Aprile¡