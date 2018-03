Esto pasa cuando quieres la mejor 'selfie' a toda costa #VIDEO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mortal, se ha vuelto la moda de tomarse selfies durante las vacaciones, ya que los turistas son capaces de ponerse en situaciones de alto riesgo con tal de, en la mayoría de los casos, lograr la mejor foto, likes, y vistas, en sus redes sociales.A continuación le presentamos algunos casos en los que 'un paso más allá' para que salga mejor la foto, han terminado en tragedia.Mientras trataba de tomarse una foto junto a una cascada, una joven resbaló de las piedras donde estaba y terminó perdiendo la vida, según relata el medio Publímetro.Zaira Noguera, de 19 años, estaba de visita en la cascada el Manto de la Virgen, en Santander, y al tratar de tomarse la foto cayó desde una altura de 90 metros, en el balneario que en ese momento era visitado por 200 personas aproximadamente.Una chica iraní a bordo de un automóvil se grababa bailando. ¿El problema?, que su amiga, la conductora, también quería salir en el video, por lo cual descuidó el volante y el camino, y la diversión terminó en accidente. Como se comenta en Sopitas, las chicas sobrevivieron y adivine cómo lo celebraron: con una foto.Por sobrepasar la baranda de seguridad en un sitio turístico, para intentar tomarse una foto, el joven Jonathan Beltrán, de 23 años, resbaló por una piedra mojada en el lugar conocido como Puente Natural, accidente que no terminó nada bien.Según el sitió El Mañana, el joven cayó 120 metros de altura, hasta el río Sumapaz, en Colombia, y por desgracia no fue encontrado de inmediato.Un hecho impactante, fue la muerte de un hombre de 50 años que murió aplastado ¡por un elefante! en un bosque de India... por pretender tomarse una selfie junto al animal.El turista se acercó demasiado y, como se relata SDP noticias, puso nervioso al elefante y el hecho quedó registrado en el celular de un guardabosque que pretendía hacer volver al animal al rebaño.En el estado de Aguascalientes una mujer cayó en una presa cuando quería tomarse "la" foto y lamentablemente perdió la vida. De acuerdo con lo informado por Noticieros Televisa, Mónica Mariel, de 20 años, acudió en sus vacaciones en diciembre del año pasado a la presa Malpaso con varios amigos; la joven se acercó demasiado a la orilla para que el paisaje en la foto fuera mejor y perdió el equilibrio.Este tipo de accidentes ocurren por todo el mundo; la obsesión por las selfies perfectas, originales, o extremas, causó la muerte de un 'youtuber', esta vez en China, donde Wu Yongning aceptó el reto de hacer una "selfie extrema" desde lo más alto de un edificio de 62 pisos. El medio Elsalvador.com relata que el premio para el joven de 26 años sería 15 mil dólares si lo lograba, sin embargo, mientras hacía ejercicio colgándose del edificio para ser captado por la cámara, no resistió y cayó.'Selficidio', le llaman a estos incidentes que los turistas sufren actualmente por el afán de registrar sus viajes y viviencias en una foto, ya que de alguna manera el descuido es la causa de la tragedia en muchos de los casos, por lo cual, no olvide tener cuidado al momento de tomarse una selfie durante sus vacaciones... y en cualquier momento.