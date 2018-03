Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad, cariño y confianza para conmigo y mi familia.

Aquellos quienes me conocen, saben quién soy y cómo me comporto.

Gracias siempre.

No olvidaré su apoyo.

Mis hijos y yo lo apreciamos.

FERNANDA FAMILIAR

Mi nombre me enorgullece.