Estos son los famosos que prefieren México para sus vacaciones

Las 'santas' vacaciones están en todo su apogeo y México es un destino privilegiado para disfrutarlas. Los famosos de Hollywood, cantantes y estrellas internacionales lo saben, y algunos se han convertido en fans de nuestras playas y pueblos mágicos.Además de sus paradisíacas playas, Mexico está lleno de pueblos mágicos que han encantado a más de un famoso. En esta ocasión fue la actriz Meryl Streep quien después de participar en los premios de la Academia este año, caminó por San Miguel de Allende, en Guanajuato, donde, según relata Infobae, practicó su español, visitó tiendas de artesanías, comió pulpos al ajillo en un restaurante (hasta felicitó al chef), y les regaló fotos a sus fans, quienes no dudaron en presumirlas más tarde en sus redes sociales.Nuestro inolvidable "Frodo" en las películas de "El Señor de los Anillos", Elijah Wood, se paseó en septiembre del año pasado por Ciudad de México con su novia Mette-Marie Kongsved. Como publicó "Quién", comió en un restaurante de mariscos de la colonia Roma, fue a una tienda de ropa, visitó el Museo Frida Kahlo en Coyoacán, y amablemente accedió a tomarse fotos con sus admiradores, quienes se sorprendieron de la humildad del actor.Un lugar especial para pasarla con su entonces prometido, Justin Theroux, quería la actriz Jennifer Aniston, y eligió nada menos que Los Cabos, en Baja California Sur, como publicó Vanity Fair. La actriz y por siempre "friend" de sus seguidores, se ha dado ya varias escapadas, acompañada o sola, a esas playas.Otro famoso -y amor platónico de muchas mexicanas- que prefiere su descanso en Los Cabos, es el cantante Justin Bieber, a quien los paparazzi captaron en octubre del año pasado tomando el sol y conversando con sus acompañantes en esas playas paradisíacas. Telemundo publicó las vacaciones y ventiló que la estrella incluso se animó a practicar surf con ayuda de expertos.Vino, piñata, fiesta, bikini naranja; la intención de Rihanna era olvidarse del estrés y el trabajo y cumplió su plan en Puerto Vallarta, Jalisco. Apenas el año pasado se llevó a su equipo de trabajo y a sus amigos, como se publicó en Debate, a disfrutar de la vida, la arena y el mar mexicanos, y pegarle a una piñata llena de dólares porque... pues porque puede.Leo quería pasar desapercibido en Cabo San Lucas pero no pudo. ¿Y quién no va a reconocerlo?. La revista Estilo dio a conocer que andaba de vacaciones con su entonces novia Nina Agdal y aunque usaba gorra y una toalla para que no lo descubrieran, el radar de sus admiradores lo ubicó, por lo que terminó posando para fotografías y firmando autógrafos. Leo se suma también a la lista de famosos enamorados de Cancún, por lo que México ya es uno de sus destinos favoritos.Sin su peluca, al natural, disfrutando, es como fue captada la cantante SIA en playas mexicanas; el diario británico Daily Mail publicó las fotografías de las agradables vacaciones.El hombre que enamoró a más de una en la película Mujer Bonita, terminó enamorado de la playa de Tulum, en Quintana Roo, según relata Debate. Con su novia Alejandra Silva, el hijo de ella, y su hijo de 17 años, el actor disfrutó del contacto con la naturaleza, aprendió a surfear y se la pasó jugando.La cosa se puso candente cuando Ricky Martin y su entonces prometido, Jwan Yosef, comenzaron a presumir sus espectaculares figuras en Instagram desde Puerto Vallarta. "Más que el paraíso", fue la calificación que dio a su escapada el cantante puertorriqueño, de acuerdo con la publicación de eonline.La modelo y actriz Cara Delevingne festejó en México uno de sus cumpleaños, el 24, paseándose en un carrito de golf, en el parque de cuidado a los delfines Dolphin Discovery y, por supuesto, en las aguas turquesa de Isla Mujeres, en el caribe mexicano.Una de las celebridades del momento es sin duda Kylie Jenner, quien, como se publicó en Hola México, ya ha registrado su visita a Punta de Mita, Nayarit, donde disfrutó de la comida acompañada de su pareja Tyga. Por supuesto también calentó las redes con una foto de su bikini negro.La hermana de Kyle aplicó el mismo plan y se paseó con sus hijos North y Saint West en Punta de Mita. Feliz de haber perdido 30 kilos después de dar a luz, disfrutó de las olas y de su familia el mar.Kate, quien en 2002 fue la estrella de "Blue Crush" donde interpretó a una intrépida surfista enamorada del mar, volvió a 'su elemento'. Hola México estuvo al pendiente del paseo de la estrella, que se puso un fresco vestido y se fue a practicar ecoturismo en la Riviera Maya, en Quintana Roo.