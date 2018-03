Todo parece indicar queha derrotado al mayor de sus enemigos: el cáncer.El veterano guitarrista deha confirmado que finalizó de manera exitosa su tratamiento para combatir la enfermedad, según publicó Consequence of Sound.

Ron Wood

"Tuve tres meses de controles y todo salió perfecto, y me dijeron que fuera y disfrutara de la vida", comentó Wood, quien se sometió a una cirugía de pulmón.



"He tenido una gran vida y estaba listo para partir", afirmó el hombre que se declara listo para salir de gira por Europa con la banda de sus amores.

Contra lo que el propio músico pensaba en cierto momento, el tumor que presentaba no se expandió, por lo cual no se requirió quimioterapia. De cualquier modo, el guitarrista había declarado previamente que si hubiese necesitado tal tratamiento, se hubiera negado porque no deseaba perder su cabellera.