Súper Campeones y el mito de Oliver sin piernas

Así como en los años 90 se difundió la leyenda urbana de que el actor que interpretó a Paul Pfeiffer en "Los años maravillosos" se convirtió en Marilyn Manson, en la década del 2000 surgió otra donde el protagonista de la recordada "Súper Campeones” ("Captain Tsubasa") vio truncados sus sueños por una tragedia.



Según el mito, Oliver Atom nunca fue un futbolista, pues habría perdido las piernas cuando solo era un infante, en el accidente que se hace mención en la obra original, donde una pelota de fútbol amortigua el golpe de un camión. La cruel escena incluso ha tenido representaciones gráficas hechas por fans.





Este mito de "Super Campeones" es demasiado sensacionalista para ser verdad, tal y como pudo comprobar El Comercio en 2017, cuando entrevistó a Yoichi Takahashi, autor de la historieta original.



Hay un rumor de que la historia de Oliver en realidad fue un sueño ya que este había quedado postrado en cama después de un accidente cuando era niño…



Me enteré de esa leyenda hace poco tiempo. Pero esas escenas que se viralizaron no son reales, son solo bromas que forman parte un mito. No surgió de mi historia.



¿Cómo terminó "Super Campeones"?

Si bien la primera serie animada dejó la historia inconclusa, con el duelo entre Oliver Atom y Steve Hyuga en la escuela secundaria, el manga continuó y en su último capítulo el personaje cumple su sueño de viajar a Brasil para jugar profesionalmente. Tras ello, Takahashi expandió más la historia, donde Oliver se forja una carrera en el fútbol europeo.



El 2 de abril llega a Japón el nuevo anime de "Super Campeones", que volverá a contar la historia de Oliver, pero con animación moderna. Aún no tiene fecha de estreno para Latinoamérica.



Con información de El Universal