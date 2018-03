Regresarán a las actividades el próximo 2 de abril.

A través de un aviso que fue ubicado en el acceso principal del ayuntamiento de Huejutla, se dio a conocer a la ciudadanía que con motivo de la Semana Santa, personal de las diferentes direcciones y áreas municipales suspenderán labores los días 29, 30 y 31 de marzo de 2018.

El documento que muestra el logotipo del gobierno municipal que preside Raúl Badillo Ramírez, presenta también el sello de la oficina de recursos humanos de la administración municipal 2016-2020; informa, además, que las actividades laborales habrán de reanudarse el próximo lunes 2 de abril del año en curso.

La decisión tomada por la autoridad local de Huejutla no fue bien recibida por el total de la población, sobre todo de algunas personas que aprovechan el momento de asueto para tratar de realizar algún trámite.

“Ahora que tuve oportunidad de venir a mi casa me encuentro que no hay servicio en la presidencia municipal y no voy a poder realizar el trámite que necesito para poner en orden algunos documento, qué mala suerte”, reprochó Felipe Bautista Hernández, quien dijo que labora en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.