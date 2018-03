Arranca campaña en calles

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Arrancó su campaña el empresario Sergio Ascencio Barba, candidato a Diputación Federal del Distrito 15 por el Partido Acción Nacional (PAN), quien salió a las calles para invitar a la gente a unirse a esta campaña electoral.El empresario comenzó a pegar calcomanías en algunos vehículos del centro de la ciudad con la leyenda “Sergio Ascencio para Diputado Federal del Distrito Local No. 15”, la reanudación de su campaña será el próximo domingo, ya que, dijo, se respetó los días santos.“Es momento de que trabajemos por nuestro municipio, estoy muy contento de participar por esta Diputación Federal por el Distrito 15, y lo hago porque soy un apasionado por mi municipio y es momento de que regresemos algo de lo mucho que nos ha dado Irapuato”, mencionó Sergio Ascencio.El empresario dijo que trabajará mediante tres proyectos: Turismo, Inseguridad y Refuerzo de los Cinturones Viales.En el primero de ellos es el Turismo dijo que este es un epicentro para Irapuato ya que con varios panistas se ha hablado de este tema como es el turismo en Irapuato.En segundo plano está el tema de la inseguridad, del cual dijo que no están dando resultados las reformas que puso el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.“Y por último trabajaremos con el reforzamiento en cuanto a recursos para los Cinturones Viales, donde se pretende que Irapuato tenga mejores vialidades”, refirió.El empresario irapuatense dijo estar agradecido con el partido porque, señaló, desde que lo conoció le han brindado todo el apoyo.“La ciudadanía ya sabe qué está pasando con los gobiernos priístas actualmente, como son los temas del precio de la gasolina, así como el crecimiento de la inseguridad en el país y esto es a consecuencia de que no han sabido cómo llevar estos asuntos” refirió Ascencio Barba.Poco antes de concluir señaló que el domingo acompañará a Ricardo Anaya Cortés al inicio de su campaña.