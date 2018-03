Inicia ‘guerra’ en redes sociales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Itzel Balderas Hernández, coordinadora de campaña del candidato del PAN a la Alcaldía de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, acusó en redes sociales a la candidata del PRI Yulma Rocha Aguilar de hacer “cochinadas”, para ganar una encuesta realizada en Twitter.El objetivo de la encuesta era conocer a quién preferían los ciudadanos, entre Yulma Rocha del PRI; Ricardo Ortiz del PAN e Irma Leticia González Sánchez por Morena.La encuesta la ganó Yulma Rocha con un 70% de los votos, el segundo lugar fue para Ortiz Gutiérrez con 22% y después González Sánchez con un 5%.Motivo de esto, Itzel Balderas Hernández subió a las redes sociales un video con una duración de 1 minuto y 42 segundos titulado “Diputada Yulma Rocha, con el riesgo de que sus seguidores del Medio Oriente me ataquen, respetuosamente le dejo este mensaje”.El mensaje inicia “Diputada Yulma Rocha, me dirijo de nueva cuenta a usted, espero que esta vez mi calidad de mujer sea suficiente para que usted atienda mi mensaje, las redes sociales, señora, tienen métrica y atendiendo a la métrica usted ha ganado una encuesta en Twitter dirigida a los irapuatenses, que respondía a la pregunta quién sería mejor alcalde o alcaldesa”.“Me sorprendió el resultado, más me sorprendieron sus votantes en la encuesta publicada por @periodistafrg, se observan retweet de Arabia Saudita, India, Inglaterra, Angola y muchas más latitudes, por supuesto perfiles falsos y no tengo problema si en otros países la conocen diputada, la aman, la apoyan, ese no es el problema”.Balderas Hernández continuó: “Mis consideraciones son dos; sus votantes de Arabia Saudita poco o nada saben de los problemas y necesidades de Irapuato, ni viven aquí, ni trabajan todos los días para solucionarlos, la segunda consideración es que sus votantes de Arabia Saudita no podrán votar por usted el primero de julio, Irapuato, Diputada, no es un juego, aquí el tamaño de los retos es mayúsculo por eso usted y todos los candidatos obligados están a hacer campañas serias, de propuesta y sobre todo de altura”.Para concluir el mensaje Itzel Balderas apunta, “Quiero resaltar que falta todavía a un mes para que inicien las campañas por la Presidencia Municipal de Irapuato y usted ya está haciendo sus cochinadas”.Ante estas acusaciones, Yulma Rocha señaló estar enfocada en cosas “más importantes”.”La verdad es que yo en lo que estoy ocupada en este momento, ahorita, durante la campaña y después de la campaña en atender los problemas que tiene nuestro querido Irapuato, el tema de seguridad, el combate a la pobreza, más de 200 mil irapuatenses en condiciones de pobreza, me parece que esos son los temas que debemos de atender y enfocarnos, y en eso estoy enfocada “.Sobre qué mensaje le daría a la ciudadanía que ha perdido la esperanza y fe en la actual administración dijo: “Hay esperanza si vamos juntos, si vamos unidos yo creo que se puede, es posible el cambio y lo que he dicho es el tema de la alternancia de un partido por otro, es el tema de un cambio con rumbo, de un cambio con responsabilidad, de atender esto los grandes problemas que tiene Irapuato y que por muchos años los desatendieron y yo lo que le digo a la ciudadanía de Irapuato es que hay esperanza de que las cosas si se pueden hacer bien, que si se pueden resolver los problemas de Irapuato y que lo importante es que nos mantengamos unidos en torno a las circunstancias que vive en este momento nuestro municipio”.