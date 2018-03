Participa en riña y lo asesinan con arma blanca

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre murió al ser atacado con un arma blanca en la colonia Guanajuato, del municipio de Salamanca.Fue en la esquina formada por las calles Irapuato y Jaral, casi frente al numeral 603 donde, sobre la banqueta, quedó el cuerpo de un hombre quien fue atacado con arma blanca, presentando una lesión en la cabeza.Al lugar llegaron de inmediato elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes confirmaron el reporte por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja para que revisaran a la víctima.Sin embargo, los paramédicos informaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que elementos de la Policía acordonaron la zona y solicito la presencia de Agentes del Ministerio Público.De acuerdo con lo referido por algunos testigos, se registró una pelea en el lugar y varios sujetos hirieron con arma blanca al fallecido y posteriormente huyeron del lugar.Algunos vecinos de la zona no lograron identificar al joven como habitante de la zona, por lo que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) fue el encargado del levantamiento del cuerpo para su traslado a la ciudad de Irapuato, donde se le realizaría la autopsia correspondiente y con ello poder determinar la causa de muerte.Hasta el cierre de esta edición no se notificó sobre la detención del o los responsables.