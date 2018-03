Así se vivió la pasión de Cristo en los barrios de León

“Por primera vez me aventure a cambiar de Viacrusis, y es realmente impresionante como golpean a diestra y siniestra a los actores”, comentó Martha Sánchez.

El templo del calvario se convirtió en el legendario monte donde, como dicta la religión católica, Jesús murió clavado en la cruz. Este año, la representación de laJesús y un séquito de soldados judíos atravesaron la reja del templopasadas las 9:20 de la mañana. Después de pasar toda la noche apresado junto con ladrones, Jesús lucía desorientado, pero convencido de que sería su final.Fue con Poncioquien no "se animó" a condenarlo y lo envió con Herodes, quien suplicó al mandamás de losque le diera muerte por ser una lo que Pilatos accedió.La escenografía estuvo bien establecida. Poncio en su castillo, con su esposa y sirvientes.tenía una canasta inmensa de fruta con varias basijas llenas de vino, mientras bailarinas lo satisfacían. Por otro lado, el templo de los sacerdortes era tan imponente que la gente simplemente observó cada una de las escenas.Uno de los momentos más difíciles para los creyentes fue cuando vinieron los primeros azotesy el cuero de las armas de los soldados rápidamente hirieron a David, quien personificó a Jesús, además, la corona de espinas también era real, y al ponérsela en la cabeza, una espina se enterró en su frente, lo que hizo sangrar al actor.Los actores salieron a las calles de la colonia Obregón para comenzar con las caídas que mandan los misterios católicos. Una a una, el dolor se reflejaba en los personajes principales.sufrieron lado a lado con Jesús, pero fue un accidente en un bache lo que casi dejó fuera a Dimas, quien se fracturó el pie derecho ante la mirada atónita de los presentes.El calor fue tan insoportable que parte del comité organizador adquirió botellas de agua para hidratar a los actores, quienes lucían fatigados por el largo recorrido que abarcó todo barrio arriba.por lo que su cansancio era evidente. Después de las 3 caídas, los soldados romanos tuvieron que ayudarle a levantarla, pues hacerlo solo era imposible, cabe señalar que las 15 estaciones que marca la religión católica fueron representadas, por lo que este viacrusis duró poco más de 3 horas.Los latigazos fueron reales y el dolor de los actores también, lo que ocasionó que más de una persona gritara que no le pegaran, pues la molestia era evidente. Mientras tanto, el demonio, enfundado en una túnica negra y un maquillaje "diabólico" recorrió todas las calles atrás de Jesús, provocando sentimientos de desprecio en los asistentes.Los creyentes se apasionaron tanto por esta representación que hasta las lágrimas brotaron. Judas terminó por quitarse la vida, mientras queElfue dirigido por un sacerdote, quien rezó el rosario mientras se llevaba a cabo. Las calles de la colonia Obregón fueron cerradas en su circulación, para la seguridad de los creyentes. Tránsito Municipal y Protección Civil apoyaron a los organizadores quienes salieron satisfechos:"Año con año es un honor ser de los favoritos de la ciudad. Gente de todo León viene porque saben que este Viacrusis trata de ser lo más real posible. Lo hacemos con pasión y las personas lo notan", finalizó uno de los asistentes.Por Carmen TorresEl reloj marcaba cuarto para las 10 de la mañana cuando a lo lejos se comenzaban a escuchar el estruendo generado por los maraqueros y soldados romanos del Templo de San Francisco dela su llegada al atrio del Instituto Leonés, donde daría inicio el tradicional Viacrucis con la sentencia de Jesucristo.Al comenzar la representación, los asistentes guardaron completo silencio para apreciar con mayor atención la sentencia de Jesucristo; aquellos que dieron vida a los pueblerinos de Jerusalén a gritos pedíanmientras que el intérprete de Jesús, José Abel Barrios, recibía los 29 azotes que ordenó Poncio Pilatos.La proseción comenzó y vecinos de la calleestaban ya preparados fuera de sus casas para observar la pasión de Jesucristo, quien al llegar a la segunda estación le fueron retiradas las cadenas en su cuello y manos para entregarle la pesada cruz que llevaría hasta el templo de San Francisco.Para algunos de los fieles que se encontraban observando la representación fue imposible retener las lágrimas al presenciar las tres caídas de Jesús, de manera brusca; señoras, señores, niños y niñas podían ver el sufrimiento de este personaje en su mirada;pero su fe y devoción le permitieron llegar hasta el último momento del Viacrucis con bien.Tras recorrer 1.2 kilómetros soportando los azotes de los soldados, la crucifixión tomó lugar en el atrio delen donde miles de creyentes se congregaron para ser testigos de este acto tan solemne y a la vez tan conmovedor.Colgado en la cruz, Jesús pronunció sus últimas palabras: “Padre mío, ¿por qué me has abandonado?; acto seguido los soldados retiraron su cuerpo de la Cruz para entonces entregárselo a María, quien lo sostuvo delicadamente entre sus brazos. Fue así con esa imagen de una madre que sufre por la muerte de su hijo que finalizó la representación.Una vez terminado el Viacrucis, José Abel Barrios, intérprete de Jesucristo, comentó: “Nosotros en la representación hacemos un acto devocional, un acto en el cual nosotros podemos tansmitir el evangelio, lo que vivió Dios, para que la gente que está alejada de Dios y que viene a vernos, pues darle un poquito de lo que sufrió Dios, para que se conviertan, con un alma que se salve, créeme que habrá valido la pena el Viacrucis.”.Por Zyanya Castillo BernalEnjuiciado, humillado y finalmente crucificado, fue como acabóinterpretado por Francisco Javier Alvarado Torres, a quien le acompañó una gran multitud durante la representación que duróDando inicio en el Templo de Fátima a las 11 de la mañana, elel juicio ante Pilatos y Herodes, seguido de la flagelación que estuvo acompañada del llanto de niños y los suspiros dolosos de los asistentes que contemplaban.Después de los 39 azotes que cada uno de los presentes convirtió en propio, Jesucristo fue sentenciado a muerte y obligado a caminar rumbo a su muerte por bulevarSin embargo el tramo más complicado fue cuando llegaron al bulevar Campeche, donde el terreno hizo de las suyas en las pronunciadas subidas e inclinadas bajadas que fueron testigos de los brutales golpes totalmente reales que hombres y mujeres recibieron al defender a Jesús.Finalmente y después de unel señor Sol se apiadó de la concurrencia en más de ocasión ocultándose en favor del “Salvador” y los espectadores que con burla pasaban debajo del cuerpo “sin vida” de Judas que yacía colgado en un árbol.El destino inminente y acto culminar de la representación llegó con la crucifixión representada sobre la calle Marquéz arriba de un pequeño camellón que por algunos instantes se convirtió en elpara dar muerte a Jesucristo.Por Francisca ZaragozaMiles de personas del Barrio de San Miguel presenciaron el viacrucis más antiguo de la ciudad, con 115 años de hacerse en León.personificó a Jesús en este barrio.Por Edith Rojas