Diego Sinhué inicia campaña en el último rincón de Guanajuato

"Les pido su voto, les pido su confianza, pero sobre todo que abran su corazón de par en par, para poder hacer esta alianza ciudadana con el Frente y transformar la vida de millones de Guanajuatenses" #DiegoSí pic.twitter.com/txwfp9anCL — Diego Sinhue (@diegosinhue) March 30, 2018

En el último rincón del noreste del estado y durante los primeros minutos del plazo para realizar campañas,abanderado de la coalicióninicio la búsqueda de la gubernatura.Solo caminos de tierra y piedra permiten llegar a la comunidad de Las Palomas, del municipio de, el lugar que según palabras del propio candidato, escogió por decisión propia.A escasos minutos de la llegada de Rodríguez Vallejo, en la plaza principal de la comunidad,solo es rodeada por no más de dos decenas de personas, algunas con cobija encima para aguantar la espera.Una de las asistentes al evento era cuestionada por el equipo de, ella no dejóde mencionar el requerimiento de un acceso pavimentado a esta zona.Pasan algunos minutos después de las 12:00 la madrugada, más personas llegaron a la plaza y las bocinas piden a los asistentes acercarse a un lugar para recibir finalmente al candidato, no sin antes pasar por alguna bandera o playera con los colores de los partidos que avalanRecién tomadas en mano, las banderas y algunos de los asistentes que las portan rodean al candidato que recién se baja del vehículo que lo trajo al lugar.Pero no hay vítores, ni porras ni aplausos u ovación alguna, el camino de Diego hacia el sencillo escenario del arranque de su campaña es solo acompañado de los saludos que da en su andar.Incluso una vez que se posiciona en el lugar donde emitió su mensaje, no surge de entre el público un aplauso.Las banderas fueron ondeadas solo hasta que en el sonido local se les pidió para tal acción a los asistentes.Líderes indígenas de la zona se encargaron de dar las primeras palabras en el protocolo.originario de la zona del municipio de Victoria, fue quien recordó la participación de Diego en la promulgación de la llamada Ley Indígena, y por ello proclamó quehabitante de Las Palomas:Finalmente hizo la petición de completar el tramo decomo el que hay todavía en construcción entrey que llega hasta las cercanías de la comunidad de La Noria.La otra solicitud fue la de apoyo para, líder indígena de la zona de Comonfort, es quien cierra las opiniones del candidato que inicia su camino a la contienda electoral