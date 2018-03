Avala INE registro a Zavala; indagará anomalías

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque obtuvo cientos de miles de firmas de manera fraudulenta, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el registro deLa ex panista ya es de manera oficial la primera candidata independiente a laSin embargo, llegará a la boleta con investigaciones abiertas en el INE y en la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).La autoridad electoral acreditó que gran parte de sus apoyos se recabaron de forma contraria a la ley e incluso en posibles talleres de maquila de firmas falsas.Los consejeros electorales señalaron que, pese a que la ex panista tuvo un alto porcentaje de apoyos apócrifos, se le tiene que respetar el debido proceso y su derecho a defenderse.Hasta el momento no se le puede negar el registro como candidata, concluyeron.Advirtieron que, dependiendo de lo que arrojen las investigaciones que se abrieron en su contra, la ex primera Dama aún podría ser sancionada en las próximas semanas con la pérdida del registro.Destacan que el INE halló que, en reiteradas ocasiones, la ex panista y su equipo de auxiliares capturaron, desde un mismo domicilio y de madrugada, miles de firmas a través de fotocopias de credenciales de elector.Desde el pleno del Consejo General, el consejero Ciro Murayama sostuvo que a Zavala se le detectaron 708 mil 604 firmas irregulares, que equivalen al 45 por ciento del total de apoyos que entregó.Resaltó que entre sus irregularidades se le hallaron 450 mil fotocopias, 6 mil 714 documentos no válidos, y hasta 10 mil 913 registros de personas muertas o que perdieron sus derechos políticos."Hubo una suerte de talleres de maquila de envío masivo de apoyos falsos, eso insisto debe investigarse", dijo.El consejero Ciro Murayama explicó que, aunque a su parecer los que recopilaron cientos de miles falsas no deben llegar a la boleta, a Zavala se le tiene que garantizar el debido proceso."Si hoy, con los elementos que tenemos, le negáramos el registro de Zavala atropellaríamos su derecho porque ni ha sido emplazada en un procedimiento ni ha sido vencida en un juicio. Más vale una sanción tardía que un castigo sin debido proceso".Pedro Ferriz de Con denunció ayer que el 90 por ciento de las firmas de Zavala se capturaron desde el Estado de México.Fuentes del INE confirmaron a REFORMA que el equipo de Zavala realizó capturas masivas de firmas en Tecámac, Naucalpan, Toluca y Ecatepec.Refirieron que, en el caso de Ecatepec, se registraron miles de firmas el mismo día desde el mismo domicilio.En tanto, las representaciones del PAN y el PRD condenaron que Zavala haya falseado miles de apoyos con tal de estar en la boleta, por lo que respaldaron las investigaciones en su contra.El senador Isidro Pedraza, representante del sol azteca, denunció, además, que la ex panista haya iniciado su campaña antes de que el INE le aprobara el registro."(Una) manchita más al tigre", aseveró.