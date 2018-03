Prohíben a Gobierno de EU impedir aborto a inmigrantes

El fallo atañe a las menores embarazadas que están bajo custodia federal tras ingresar al país ilegalmente.

Un tribunal federal de Washington le dijo este viernes al Gobierno del presidente Donald Trump queLa orden de la juez de distrito Tanya Chutkan leentre otras cosas, mientras se dirime una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).La ACLU interpuso la demanda a nombre de las menores, y Chutkan permitió este viernes que la querella prosiga como demanda colectiva.En una declaración efectuada en diciembre como parte del litigio, Scott Lloyd, director de la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos -que supervisa los albergues para los menores inmigrantes sin acompañantes-, dijo que las adolescentes embarazadas atendidas por su agencia no tienen derecho a abortar según la Constitución.Lloyd, que ha escrito acerca de su oposición al aborto, dijo que no había aprobado ninguna interrupción de embarazo desde que se convirtió en director en marzo de 2017. Eso incluyó rechazar la solicitud de aborto de una adolescente que fue violada.En su fallo, Chutkan dijo que Lloyd y su oficina "ciertamente tienen derecho a mantener un interés en la vida del feto", e incluso a preferir que las menores embarazadas bajo su custodia "elijan una opción en lugar de otra",El Gobierno puede apelar la orden de Chutkan. Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado para pedir sus comentarios.