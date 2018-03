PRESIDENCIA TODOPODEROSA

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En esta ocasión, tomo como punto de comentario, un artículo escrito por Luis Rubio en CIDAC que menciona entre varias cosas, lo poderosa que es de manera transexenal, la presidencia de la república. Se han hecho esfuerzos infinitos, por separar los tres poderes, tratando de hacer independientes del ejecutivo, los poderes legislativo y judicial. Sin embargo, considero que esto se ha logrado muy parcialmente, pues sigue siendo la presidencia de república muy poderosa y por eso es peleada intensamente por los tres candidatos de los principales partidos políticos. Se intensificó la lucha, desde la presidencia de la república, para demostrar que uno de los candidatos era corrupto, a pesar de que las desviaciones millonarias a través del propio gobierno, hacia las campañas del PRI, las cuales constituyen verdadera corrupción, que no es comparable contra la que pudiera tener el candidato Anaya. Desde la presidencia de la república, se manipulan y manejan las instituciones, entre ellas las PGR en contra de uno de los candidatos, lo cual no deja de ser un error de la presidencia de la república, pues está actuando como si no tuviera muchos errores que lamentar, pero sobre todo que enfrenta un desprestigio más grande del que pudiera imaginarse, pues han sido muchos los errores que se han cometido, sobre todo en función de la impunidad, que ha crecido de manera exponencial. Debemos mencionar también la falta de liderazgo del actual presidente, que termina su período sexenal, con una gran debilidad por lo mismo. Se persigue a uno de los candidatos, como si fuera un enemigo público, cuando no es más que un ciudadano común, que busca llegar a la presidencia de la república, a través de su campaña política y busca finalmente el bien de México. En vez de estar combatiendo los verdaderos cánceres que afectan a la sociedad, se dedica la presidencia de la república, a perseguir a quien no debe. El enorme poder que tiene la presidencia de la república, el que no se ha disminuido a pesar de los cambios implementados, cuando se utiliza todo ese poder en buscar cambios positivos, que beneficien verdaderamente a la sociedad, es bienvenido dicho poder. Pero cuando se destina a dividir, es muy perjudicial, desde cualquier punto de vista. Desgraciadamente no sabemos que hará el próximo presidente o gobierno y no deja de producir incertidumbre y miedo, según afirma Luis Rubio, en el artículo mencionado. También debemos de tomar en cuenta, los intereses que tiene la nación más poderosa del mundo, que son los Estados Unidos, pues seguramente que no permanecerán al margen, pues debe de cuidar dichos intereses. A Estados Unidos, le conviene un México, próspero y estable, lo que no se está dando con el actual gobierno. Deberíamos tener instituciones fuertes, que nos protegieran de los cambios sexenales, pero carecemos de ellas. Adicionalmente, en el ámbito interno, no da tregua alguna la rijosidad, con que hasta ahora se han manejado las campañas políticas. En vez de tratar temas que verdaderamente interesan a la sociedad, hasta ahora se han enfocado a ataques múltiples y de esto no hago excepción a ninguno de los candidatos. Todo lo anterior, pero sobre todo la ineficiencia del gobierno y su corrupción, abonan a los intereses de López Obrador, que no es querido por la mayoría de los Mexicanos, pues los electores están divididos en tres partes y sólo cuenta con una de ellas, aunque sea la mayor de momento. Ahora da inicio la campaña política de manera oficial de Ricardo Anaya y la de Diego Sinhué, en Celaya, uno de los municipios mas conflictivos, sobre todo ahora que está con un grado de peligrosidad en cuanto a la delincuencia, por lo que veremos lo que nos comentan en este inicio, sin que quede respondida la pregunta: ¿Por qué en Celaya? ¿Será porque tiene muchos años vigente el PAN en nuestro municipio y en nuestro Estado o porque quieren brindar a Celaya un apoyo especial?