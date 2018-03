90 DIAS DE MENTIRAS Y ENGAÑOS

[email protected]

[email protected]

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El pasado viernes santo 30 de marzo, iniciaron las campañas presidenciales para presidente de la República. Van a ser 90 días de martirio, de escuchar hasta el cansancio millones de spots, por la radio, televisión, redes sociales, periódico, etc.Si, el pasado viernes iniciaron 90 días de mentiras, engaños y falsas promesas. ¿Quién va a decir la verdad? ¿Quién de verdad va a cumplir si llega al poder? Si nos basamos en el pasado, nadie va a cumplir, porque nadie ha cumplido sus promesas. El Pan ya gobernó la República durante 12 años y no se cumplieron las promesas prometidas. No se vio el cambio prometido. Fox fue un gran bocón, mentiroso, incapaz, superficial y además tonto. No cumplió sus más de cien promesas de campaña que hizo, una de ellas fue eliminar las casetas de cuota de las carreteras y siguen cobrando ilegalmente, porque para eso se pagan impuestos, para tener servicios públicos gratuitos, como lo hacen en Estados Unidos.Con Calderón tampoco se cumplió lo que prometió. El siguió gobernando con la estructura priísta y no hubo ningún cambio, al contrario, sacó al ejército a las calles y hubo más de cien mil muertos de la población civil en el fuego cruzado entre los delincuentes y la milicia. Su adicción al alcohol, también provocó el descuido de sus labores y eso trajo consigo más inseguridad y descontrol. En esos doce años hubo más de cien mil millones de dólares en excedentes de recursos petroleros, porque el barril de petróleo llegó a costar más de cien dólares. ¿Dónde quedó ese dinero? Esa riqueza desperdiciada por estos panistas no permitió que ese enorme capital hubiera sido el pivote o catapulta para ingresar al primer mundo o convertirnos en una potencia económica con mejores salarios para los trabajadores. Ese dinero bien empleado, hubiera creado la infraestructura que le habría permitido a México elevar el nivel y calidad de vida de los mexicanos, sobre todo de las clases más desprotegidas. Anaya, el candidato panista, no tiene la experiencia para gobernar y si mucha cola que le pisen, porque su nivel de vida no concuerda con los salarios modestos que ha devengado en los cargos de tercera que ha ocupado.En relación a López Obrador, si es muy importante que se defina en relación a su afinidad por regímenes izquierdistas como el de Venezuela. También debe reconocer humildemente que él no es el iluminado ni el mesías que da la impresión de querer ser. Así mismo, debe desmarcarse del populismo, porque ha final de cuentas el gobierno es un parásito que vive del pueblo y sólo da lo que recibió del contribuyente y no genera recursos propios. Los inversionistas tanto nacionales como extranjeros están nerviosos ante la posibilidad que un populista llegue al poder. Lo que sea bueno para el país, no lo aprueba si no procede de él.En cuanto a Meade tiene el pesado lastre de este gobierno peñista que tiene menos de un 20% de aprobación. Peña no ha sabido gobernar y tiene muchas acusaciones de corrupción, (igual que Anaya) que no ha aclarado, por ejemplo ¿de dónde procedieron los recursos de la compra de la Casa Blanca? Está en un empate técnico con Anaya y en estos tres meses veremos si repunta, porque lo persigue el gasolinazo, la carestía de la vida y el incremento de pobres que ha habido en este sexenio. Para subir su porcentaje de aceptación requiere desmarcarse del régimen de Peña, pero si lo hace, le puede a pasar lo que a Colosio con Salinas.En relación a la independiente Margarita Zavala, no tiene la base cautiva de simpatizantes que tiene Anaya. El ser independiente o sin partido, es una batalla muy fuerte con los partidos políticos. Además tiene el lastre de su marido Calderón que es una carga muy pesada. En relación al bronco, todavía está la moneda en el aire de que pudiera contender, si es que logra demostrar que si reunió las firmas requeridas. Se me hace un buen candidato, pero todavía no se tiene la certeza de que vaya a aparecer en la boleta electoral. Tiene una personalidad fuerte, decidida y firme. Haría temblar al señorito y delicado de Anaya. Su participación le daría un atractivo a esta campaña que se ve hasta aburrida y monótona.Pero, a final de cuentas, ya empezaron los 90 días de una guerra de spots, plena de mentiras, engaños y falsas promesas.POSDATA UNO.-La violencia e inseguridad parecen no tener fin. Los delincuentes ni la semana santa respetaron. La guerra entre bandas rivales sigue y tiene como campo de batalla nuestro estado de Guanajuato y el triangulo de las Bermudas en el cual está Celaya.POSDATA DOS.- Mi nieto Ricardo Eugenio Chaurand González, cumplió 8 años el pasado viernes 30 de octubre. Lo felicito por este medio y espero que cumpla muchos años más. A su corta edad sabe manejar tecnología electrónica avanzada. ¡¡¡FELICIDADES!!!Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio