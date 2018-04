Si consideramos que son apenas 65 años que se instituyó el voto femenino en México y a pesar de sus quejas y pronunciamientos, las mujeres han avanzado notablemente en varios ámbitos incluyendo el de la política. El sábado pasado José Luis Ramírez en estas mismas páginas hace un repaso de las 7 candidatas a la presidencia municipal de Celaya dejando para otro momento al único candidato varón el ex presidente Javier Mendoza Márquez. Inicia su recuento con la candidata de Morena Italia Almeida Paredes una completa desconocida que desplazó a su hermano Miguel Ramírez para sorpresa y disgusto de algunos comités de base que lo promovían, ignoramos quienes componen su planilla, opina José Luis que su participación será testimonial solo apoyada en AMLO.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De Movimiento Ciudadano, pseudo partido que representa en Celaya Ricardo Paz Gómez y que no lo ha hecho crecer absolutamente nada limitándose a su papel de vocero y a declarar sin ton ni son en cuanta ocasión lo busquen los reporteros de la fuente para criticar cierta acción gubernamental, sacan a la abogada Isaura Cano Díaz otra desconocida en los medios políticos y que lleva en la planilla a Eduardo Llampallas ex perredista que suplió a Eduardo Jordan en un ayuntamiento y que aparece de súbito con un gran oportunismo y desfachatez después de años de silencio en las lides partidistas.El PRI, después de un suspenso que se atribuyó a la integración de la planilla, postula a la Lic. Montserrat Vázquez Acevedo actual regidora que destacó por ser una férrea opositora al presidente Ramón Lemus que termina su trienio con una gran descrédito por su ineficacia en el manejo de la crisis de inseguridad y su ineptitud en la obra pública, tanto que el PAN no lo consideró ni a su esposa para otro cargo público. Considera JLR que Montserrat es una gran candidata pero el desprestigio del PRI impedirán que logre el triunfo y solo llegarán dos integrantes de su planilla Ezequiel Mancera y Larissa González que tampoco han sido conocidos en los medios políticos locales pero si en los sociales.Jacqueline Muñoz, ha sido perredista desde hace muchos años y trabajó en comunicación social en el municipios de Juventino Rosas otro lugar conquistado por el PRD es una luchadora social que se enfrentará al dilema de avalar la ideología radicalmente diferente del PAN en lo relativo a la interrupción del embarazo, bodas entre personas del mismo sexo etc. Mencionándose que su primer regidor sería el sempiterno viejo lobo de mar hermano mayor de Ricardo, Jesús Paz Gómez ex diputado local y perredista de siempre.El PVM propone a la joven partidista Ana Laura Hernández que tratará de mantener vivo al verde que antes ha logrado buenas participaciones como las de Ernesto Jamaica, y encabezado por Felipe Camarena candidato a gobernador lucharán para desplazar a los gobiernos panistas que siguen el ejemplo del PRI que cuestionaban aferrándose al poder. Nueva Alianza tampoco quiere dejar las mieles del poder y pide el voto por Verónica Solís licenciada en empresas turísticas y promotora cultural desde hace 25 años. Finalmente, la abanderada del PAN LAE Elvira Paniagua quien fue directora de JUMAPA y diputada local 2 veces es la que tiene más experiencia política y que lleva en su planilla al ex dirigente municipal del PAN Carlos Rivas y a la también experimentada Angélica Ramírez. Es obvio que el PAN vuelve a imponer la agenda a los otros partidos que seleccionan mujeres para la contienda para la presidencia municipal de Celaya.