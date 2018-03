“Supermachos”

AMLO arrancó en forma tranquila su campaña, cobijado por puras y honorables “buenas personas”: Bejarano, Napito el canadiense, Ricardo Monreal, Sheinbaum la del crimen en el Rébsamen, Dólores Padierna, Salgado Macedonio y Marcelo Ebrard (que ya no está prófugo, pero la lana del la L12 del Metro sigue sin aparecer), entre otros, cuidando su primer lugar en las encuestas. Pero cerró fuerte el período de “no campaña”, poniendo en agenda el trinquete que representa la construcción del nuevo aeropuerto sobre el lago de Texcoco, en terrenos que se hunden 30 cms. al año y en donde la ingeniería requerida para mantener a flote el aeropuerto elevará su co$to muchas veces, si no es que de verdad se hunde con todo y aviones. Ricardo Anaya, arrancó su campaña con la idea de algún genio electoral de hacer un “Hackatón”, en donde 80 millones de mexicanos, muchos electores, me incluyo, no sabemos qué carajos es eso, pero así se las gasta el chamaco maravilla. Margarita, bajo sospecha de trinquete con firmas desde el EdoMex, denunciada por Pedro Ferríz ante el INE, arrancó la noche del jueves en el Ángel de la Independencia con tres gatos y una foto chafeada para simular un gran evento; y con video donde le hace el caldo gordo a Meade atacando a AMLO, anunciando que seguirá “la guerra de Calderón”, aunque no se dejará influenciar por el Chaparrito, peloncito de lentes y como buena Católica, mintiendo al afirmar que va a ganar. Por su parte Meade, manipulando sentimientos y religión de la cristiandad electorera, al igual que el Arzobispo Carlos Aguiar Retes, anuncia que por respeto a la religión (en un Estado Laico), empezará su campaña hasta el domingo, olvidando el reclamo popular de los millones de electores católicos (me incluyo) que pedimos que los priístas ya dejen de robar, porque robar si es pecado (Pero no te preocupes Rosario, dirá PepeToño). El Arzobispo, como señalé, mandó un tuit mentiroso y manipulador que a la letra dice: “Acompañemos hoy a María en este día de dolor sereno (¿?) y profundo por la ausencia de su Hijo. ¡Madre mía, que seamos bálsamo para tu corazón! #SábadoSanto” Primero, no hay ausencia, por lo tanto no hay dolor, los creyentes sabemos que desde hace casi dos mil años, María está con su hijo Jesús en el Cielo, segundo, ¿cómo pitos vamos nosotros a ser bálsamo del dolor de María, esa presunción es soberbia pura y tercero, ese rollo de “dolor sereno” da continuidad a la promoción del sufrimiento como estrategia de marketing religioso ¡No se vale manipular las emociones de los “creyentes”! Es por eso que mi percepción es que al Arzobispo lo hicieron suyo los del PRI, porque al igual que Meade, miente y manipula con la religión y la mentira,… ya casi siento que extraño a Norberto.¡En fin!, como lo había advertido hace un par de meses, las cosas pintan mal para México, con tendencia a ponerse peores, lo que no vamos a arreglar rezando, sino uniéndonos los mexicanos para dejar de ser esquilmados por la clase política y gobernante, salvo honrosas excepciones, y así, con una organización ciudadana sólida, no una farsa como la de Emilio Álvarez Icaza que fue cooptado por el Frente por México, hacer frente a la corrupción que nos corroe con quienes hoy gobiernan y con quienes pretenden gobernar a partir del 2018, lo que me da un “dolor sereno” que como podrán detectar me trae encaboronado, como diría Catón; por la impotencia que siento al constatar que nos están robando y nos seguirán robando por muchos años más, al tener la clase política y gobernante el control de las instituciones de justicia, mientras mantienen “maiceados” a nuestros congresistas y “bajo control” al poder judicial, para que el marco jurídico les permita seguir desangrando al pueblo de México, que como nos motejó el maestro Rius ¡Somos Supermachos!, porque aguantamos más que los meros machos… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.