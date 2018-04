Como pitbull en León, perros de César Millán protegen casa ante robo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

César Millán ¡no necesita alarmas de seguridad!Según el portal TMZ,Fuentes cercanas a las autoridades dijeron que la noche de este jueves alguien llegó a la casa de Millán, abrió su carro, que estaba estacionado afuera, ypero cuando su pareja se despertó el viernes en la mañanaLa cámara de seguridad muestra quesin embargo se, que no lo dejaron pasar.El ladrón se llevó objetos que, en total,El caso recuerda, en el que una pitbull defendió la casa de sus dueños , ante la presencia de un ladrón. El can estuvo separado de sus dueños, y tras 10 días del suceso, el can volvió a su casa.