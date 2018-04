Municipios sin anunciar blindaje electoral tras inicio de campañas

Con el comienzo del proceso electoral federal el pasado viernes 30 de marzo, arrancó el blindaje electoral para los diferentes programas y beneficios sociales que prohíbe el uso de frases, imágenes o símbolos alusivos a algún servidor público o partido político.



Las alcaldías de Pachuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma, Ixmiquilpan, Huejutla y el gobierno estatal en sus respectivas páginas de internet publicaron un aviso en el que anuncian “la suspensión de algunas publicaciones durante el tiempo que comprenden las campañas federales y locales hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial”.



Sin embargo, Metepec, Huasca, el Arenal, Cuautepec, Acatlán, Agua Blanca, Huichapan, Mineral del Chico y Jaltocán no han actualizado su página de internet con el aviso correspondiente, según se desprende de una revisión.



FUNCIONARIOS NO PODRÁN PUBLICAR PROPAGANDA ELECTORAL



Alfredo Alcalá, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que los servidores públicos tienen prohibido publicar propaganda política en sus redes sociales o acudir a eventos de proselitismo durante horarios de oficina ni podrán apoyar campañas dentro o fuera de las dependencias.



Incluso, todo promocional que hable de logros o beneficios de gobierno queda suspendido, además que no se podrán difundir logos, mensajes, montos de inversiones en ninguna red social o medio de comunicación.



“No importa si las campañas locales inician hasta el 29 de abril, como las federales iniciaron el 30 de marzo todos se deben sostener a estos lineamientos”, agregó.



Ese blindaje busca un uso imparcial de los recursos públicos y garantizar que no se asocie un gobierno de cualquier nivel con alguna candidatura en particular.



“Se recomienda actuar en un sentido de prudencia, no pueden acudir a eventos de campaña en días y horarios laborales, no pueden apoyar las campañas sin importar si tienen vacaciones o licencia porque al final incidirían en el proceso”, dijo.



Agregó que en los medios masivos de comunicación también se deben suspender los promocionales y todo servidor debe acatar las disposiciones aunque no hayan comenzado las campañas locales.



MENSAJES DE SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL NO SE DETIENEN



Salud, educación y protección civil son los únicos rubros en los que no se detiene la emisión de mensajes, simplemente no se debe hablar para favorecer a determinado personaje o facción política.



“Pueden existir mensajes pero sin mencionar logros o beneficios, deben ser temas meramente institucionales. Esto no implica dejar de trabajar, usar uniformes o logos en vehículos, lo que no se puede es pagar tiempo en prensa, radio o televisión”, comentó.



Las sanciones van desde amonestaciones hasta la suspensión temporal o definitiva de su cargo, advirtió el consejero electoral.



SIN SUSPENDER APOYOS, SOLO LA DIFUSIÓN



José Arturo Sosa Echeverría, fiscal especializado en delitos electorales de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo (PGJH), aclaró que durante el proceso electoral no se suspende la entrega de apoyos, proyectos productivos, ayudas funcionales y la ejecución de programas.



Simplemente no puede hacerse la difusión de los programas sociales, ni la realización de eventos masivos para entregarlos, esto durante todo el periodo de campañas y hasta un día después de la elección.