Ampliación y revestimiento del río Tula, necesario para la región: Cuauhtémoc Ochoa

Cuauhtémoc Ochoa Fernández señaló que el proyecto de la rectificación, ampliación y revestimiento del río Tula es necesario para la región, pero que hay algunos "vivales" que dicen ser ambientalistas y lo quieren acusar de que cuando estuvo en la Semarnat no puso atención al proyecto, situación que desmintió.



Al cuestionarle sobre quiénes son esos “vivales”, el candidato de la coalición Todos por México, para la diputación federal del distrito 05 con cabecera en Tula, señaló que no los conoce y no quiso especificar a qué sector de la población se refirió.



Afirmó que esas personas no han estado ahí cuando existe afectación para el medio ambiente y tampoco han buscado beneficios.



Pese a que no acusó a nadie directamente, se sabe que existen dos grupos que se han dado a conocer como comités ambientalistas en defensa del afluente.







El abanderado de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (NA), declaró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no avisó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del proyecto.



Por lo que una vez que él se enteró, decidió intervenir, pese a que no era de su competencia, pero afirmó que está convencido de que el beneficio es mayor, ya que se evitarán inundaciones y de no ser así, sería el primero en prohibir la obra, aunque no especificó de qué forma.



Asimismo, afirmó que existe el proyecto de plantar 20 mil árboles en la zona Tula-Tepeji; sin embargo, esa declaración ha sido cuestionada anteriormente por diversos ciudadanos que señalan que si la afectación es en las riberas del río, la reparación del daño también debería ser para esa zona.



Lo anterior lo informó durante un encuentro que sostuvo con medios de comunicación la mañana de este sábado como parte del arranque de las actividades de campaña.