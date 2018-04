Lo hallan sin vida en carretera

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un joven perdió la vida a un costado de la carretera Estatal La Herradura en el municipio de Pénjamo y de acuerdo a las primeras versiones por parte de vecinos que se percataron de lo ocurrido se sabe qué todo se debió a un accidente en el cual el joven cayó de una camioneta en movimiento.Mientras tanto la Subprocuraduría de Justicia, Región “B” informo que hasta el momento se desconocen los motivos de su muerte, ya que el cuerpo no presentaba ninguna lesión producida por algún objeto punzocortante o por arma de fuego.El informe sobre el hecho se registró a las 8:30 de la noche del viernes, en el cual se informó que una persona se encontraba un costado de la cinta asfáltica, la cual al parecer ya no tenía vida.Al lugar se trasladaron elementos de Seguridad Pública, así como socorristas de Protección Civil los cuales luego de revisar al joven pudieron percatarse de que ya no tenía signos vitales.Familiares de la víctima llegaron al lugar, los cuales lo identificaron como Alan García Negrete, de 18 años, con domicilio en la comunidad el Infiernillo, lugar donde se registró el deceso.La zona fue acordonada para posteriormente llevar a cabo el peritaje correspondiente por parte del personal de la Subprocuraduría, mientras que agentes de Investigación Criminal llevan a cabo las indagatorias.Asimismo, vecinos del lugar señalaron que el joven viajaba a bordo de una camioneta en la parte trasera, por lo que repentinamente cayó, golpeándose y quedando sin vida a un costado de la cinta asfáltica.Sin embargo, esta versión no pudo ser corroborada por parte del personal de la subprocuraduría de Justicia, por lo que las indagatorias siguen su curso mientras que se dan los resultados por parte del Servicio Médico Forense los cuales se encargaron de trasladar el cuerpo a la ciudad de Irapuato.