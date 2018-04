Estos son los eventos habrá en abril

Bad Bunny

El cantante de género urbano y rap anunció su primera fecha en México, y para fortuna de los fans guanajuatenses, León será su primer show en el Bajío.El fenómeno de Latinoamérica es responsable de los éxitos como “Diles”, “Soy Peor” y “Tú No Metes Cabra”; en su corta carrera ha colaborado con artistas como Víctor Manuel (“Mala y peligrosa”), Becky G (“Mayores”), Enrique Iglesias (“El baño”) y Drake (“Mía”).Como se anunció a principio de año, el standopero más famoso de México, Franco Escamilla, regresa a León con su show “2018 R.P.M 2019”.Después de su gira por Estados Unidos, el también locutor regio, vuelve para mostrar su sarcástico y ácido humor. Franco es una de las figuras más solicitadas actualmente, por lo que se espera que sus fans llenen el teatro, tal como ocurrió en sus últimas presentaciones en el mismo recinto.El nuevo Top Music Café contará con la presencia de tres famosos músicos, que fueron parte del boom del rock en español. Como artistas invitados al evento estarán David Chirino de La Ley, Cydonia y Monoplasma.Xava Drago (Coda), César López ‘El Vampiro’ (Maná y Jaguares) y Mauricio Clavería (La Ley), interpretarán lo mejor de este género con un homenaje a Coda, Jaguares, Caifanes, La Ley, Soda Stereo y más.Con la llegada de la primavera, el “Holi Dance Of Colours INDIAN SPIRIT”, llevará la antigua fiesta a las instalaciones de Explora.El escenario principal será el enigmático Taj Mahal, además de un multistage. Bailarines profesionales, muchos polvos y más de 10 horas de música harán de la quinta edición del algo inolvidable.El lineup está formado por las hermanas Nervo, Firebeatz, Kill the Clowns, Criminal Sounds, Karina Rosee, Kepler, RDHS, Wild Boyz, Hugo Swissro. En el Multi Stage: Robbie Akbal, Pinto, Lee Aguado & Jorge Ávila, Blckmol y Yung Drums.¿Qué estarías dispuesto a hacer por no perder tu relación?.La pregunta será respondida por Adal Ramones, Consuelo Duval, Mónica Dionne y Mauricio Islas, dirigidos por Daniel Cúparo y Juan Vera. La obra ‘Dos más dos’, es una vieja conocida en Europa, trata sobre los problemas que todas las parejas enfrentan: mantener encendida la llama de la pasión; cuando llegan los hijos y la infidelidad que amenaza con destruirlos.¿Dónde?: Teatro Manuel Doblado¿A qué hora?: 7 y 9:30 de la nocheCosto: $460 a $ 980Luis Ángel Gómez Jaramillo ganó fama al ser la voz en español del personaje de ‘Miguel’ en la película de Disney Pixar “Coco”.“El Gallito de Oro” se presentará con mariachi en el Teatro Manuel Doblado y tiene listo un set que incluyen los éxitos de la música mexicana, y los que le dieron fama en la película como “Recuérdame”, “Un poco loco” y muchos más.Recientemente, el guanajuatense compartió escenario con Emmanuel y Mijares, Carlos Rivera, y emprenderá una gira al interior el país.Luis Miguel ha vendido los boletos VIP en la primera etapa de compra. Después de una larga ausencia, “El Sol” viene renovado para demostrar porqué sigue vigente en la industria musical.Dará una probadita de su trayectoria, además de su nuevo material “¡México por Siempre!”, un homenaje a la música vernácula. Con nueva serie, y sus múltiples visitas a San Miguel de Allende, el famoso amenaza con abarrotar el espacio para 20 mil.Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernesto Méndez, prometen enloquecer a sus fanáticos.La Gusana Ciega se encuentra en plena promoción de su último material titulado “Borregos en la Niebla”, en el que presenta un nuevo sonido e influencias musicales.