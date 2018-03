CON LAS PRISAS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las fechas electorales no sólo agarraron a los priístas con los dedos en la puerta, en el mismo caso están los dirigentes del Sol Azteca en el terruño.Debido a que aún tenían pendientes qué resolver en sus candidaturas a las alcaldías y diputaciones locales, los perredistas no asistieron ayer al primer día de campaña de su candidato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.Baltasar Zamudio Cortés, dirigente estatal del PRD, aseguró que está firme la coalición en la que van junto con el PAN y Movimiento Ciudadano por la gubernatura y hoy se sumarán a la campaña que Diego realizará en municipios como Atarjea y San Luis de la Paz.El candidato de la coalición “Por Guanajuato al Frente” Diego Sinhué Rodríguez Vallejo no perdió ni un minuto de la fecha de arranque para hacer campaña, pues desde los primeros minutos de este viernes empezó su proselitismo en Xichú, uno de los municipios con más alta marginación del Estado.En una gira por los municipios de Xichú, Tierra Blanca, Santa Catarina y Atarjea que duró más de 20 horas, el panista estuvo acompañado del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez López. Los perredistas no alcanzaron a llegar.PAN, Movimiento Ciudadano y PRD van a juntos por la gubernatura, Senado y diputaciones federales, pero en lo local a pesar de que los perredistas sí quería ir en coalición, Movimiento Ciudadano no se sumó, por lo que cada partido tendrá que rascarse con sus propias uñas y hacer campaña con sus propios candidatos en las 46 alcaldías y diputaciones locales.No hubo banderas amarillas con el Sol Azteca en el primer día de campaña de Diego Sinhué, lo raro es que además de la ausencia de los dirigentes, también se notó la de los militantes, ¿será que la presencia del PRD en esa zona del Estado es nula?Por lo pronto los perredistas aseguran que ahora sí este sábado se empolvarán los zapatos al sumarse a las giras de campaña del candidato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y de aquí en adelante se les verá juntos hasta el 27 de junio, fecha límite para hacer proselitismo.Otros que apenitas alcanzaron a registrar su planillas para competir por las alcaldías fueron los priistas guanajuatenses. En el caso de León, el candidato Clemente Villalpando estará acompañado por Sandra Carmona, esposa del regidor Salvador Ramírez Argote, como primer síndico.Como segundo síndico de la planilla tricolor se anotó el ex dirigente Municipal del PRI y ex director de Desarrollo Institucional Pepe Pedroza Cobián; por como arrancan las cosas se ve difícil que pueda alcanzar un lugar en el cabildo, pero hará la lucha.En la primera regiduría de la planilla priista se registró Vanessa Montes de Oca, empresaria integrante de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa, quien también es síndica del contribuyente. En la regiduría dos va Alfonso Orozco, quien fue Director del Instituto Municipal de la Juventud al final del trienio de Bárbara Botello y los primeros meses de Héctor López Santillana.En la tercera regiduría anote usted a Araceli Escobar, secretaria de Finanzas del Comité Municipal y enlace en León de la campaña a la gubernatura de Gerardo Sánchez; en la cuarta regiduría está Jorge Obregón, empresario y delegado del CEN; por la quinta va Brenda de la Mora; y en la sexta regiduría está Manuel Hidalgo de la CNC.Mientra el candidato del PAN, Diego Sinhué Rodríguez Vallego decidió aprovechar desde el primer minuto el periodo establecido para las campañas, los candidatos a la gubernatura del Partido Verde, Felipe Arturo Camarena García, y de Morena, Ricardo Sheffield Padilla, decidieron esperar un par de días y comenzarán a buscar el voto de los guanajuatenses a partir de mañana.En lo que sí coincidieron los tres candidatos es en no arrancar en León. Felipe Arturo Camarena eligió la Plaza de la Victoria en Silao, donde está programado su inicio de campaña para el domingo 1 de abril, a la una de la tarde.Ricardo Sheffield, candidato de Morena, PT y Encuentro Social, eligió Dolores Hidalgo. Empezará actividades primero con una ofrenda floral en el monumento de Don Miguel Hidalgo y Costilla, luego encabezará un mitin en la plaza principal de esa ciudad.En los eventos del candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Ricardo Sheffield, habrá hasta código de vestimenta para los asistentes, a quienes se les pide acudir con zapato casual, no tenis, pantalón de mezclilla y camisa o blusa blanca.El candidato a diputado federal por el distrito V con cabecera en León, Éctor Jaime Ramírez Barba, empezó ausente su campaña. Su equipo de colaboradores tuvo que entrarle al quite ayer, ya que el legislador local con licencia tuvo que ser operado de urgencia el miércoles por una lesión en la rodilla.Su equipo de campaña participó en la carrera sobre los bulevares Algeciras y Miguel de Cervantes Saavedra, territorio que comprende el Distrito 05 federal.Ramírez Barba asegura que pronto estará de regreso para recorrer el distrito en el que busca el voto.