Ayudan a niños de albergue con donativo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Quiero darles las gracias por este apoyo que para nosotros es muy valioso, tengan en cuenta que lo vamos a ocupar de una manera conveniente en beneficio de todos los niños,” expresó Angelina Cardiel, directora del Albergue Infantil Manuel Martín del Campo, luego de recibir un donativo por parte de la cadena comercial OXXO.La cadena comercial reunió y entregó el monto de $284,001.51 gracias al Programa de Responsabilidad OXXO (PRO), iniciativa que nació en 2002, con la que buscan beneficiar a diferentes asociaciones de la localidad a través del redondeo.“En este tiempo no es fácil que la gente se desprenda, no es fácil dar un tiempo, una sonrisa, un agradecimiento, lo mejor que tenemos de nosotros mismos”, dijo Angelina Cardiel.Ahí mismo, se inició el redondeo en favor de la Asociación Amigos del Down, donde la directora Mónica Maya invitó a la sociedad para que aporte a estas causas.