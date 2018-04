Captan a 2 hombres teniendo sus cositas en el Metro

Dos hombres fueron captados en video manteniendo relaciones sexuales dentro de un vagón en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo al portal Denuncia Ecatepec, los hechos sucedieron el pasado martes alrededor de las seis de la mañana en una estación de la Línea 1. En la grabación difundida por la página de denuncias se ve a los dos sujetos parados, uno frente a otro, en la esquina del vagón.

Uno de ellos porta una gorra roja, pantalón y chamarra de mezclilla, así como una mochila blanca. El otro viste con una sudadera gris con mangas rojas y pantalón de mezclilla, también.

El caballero de la sudadera pareciera estar masturbando al hombre de la gorra roja. Luego, el mismo sujeto de la sudadera saca un papel higiénico de su mochila y se lo entrega al de la gorra para limpiarse.

Finalmente, el tipo de la sudadera se baja del vagón, en tanto, el de la gorra se voltea percatándose que tiene el cierre del pantalón abajo.

En la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México no existe el término faltas a la moral y "exhibicionismo". Sin embargo, no quiere decir que el tener sexo en la vía pública no sea sancionable.