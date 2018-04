Si también es vergonzoso que Cruz Azul tenga a Carlos el Gullit Peña. — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) April 1, 2018

Tres campeonatos de goleo consecutivos tarado. Claro que fallaba pero metía más que las que fallaba, — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) April 1, 2018

Mira soy más azul que muchos y de corazón y Sangre, no digas tonterías — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) April 1, 2018

, ex futbolista de la, explotó en redes sociales por el nuevo fracaso que acumuló el equipo sin pasar por desapercibida la actuación deque desde que llegó al conjunto capitalino no ha marcado diferencia alguna.Asimismo se "enganchó" con un par de aficionados que cuestionaron su pasado como jugador.consiguió conun título de liga y una Copa México en 1997, además de que se mantiene como el máximo goleador en la historia de dicha institución conPor su parte, else convirtió ídolo con los Panzas Verdes de León, proclamándose bicampeón en Primera División. Disputó 188 partidos y marcó 51 anotaciones desde su llegada en el 2011.