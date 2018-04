2018-04-01 19:59:25 | EL UNIVERSAL

Rafael Márquez no descarta asistir a Rusia como miembro del cuerpo técnico

Rafa Márquez debutó en una Copa Mundial en el 2002. FOTO: Especial.



El defensor del Atlas de Guadalajara, Rafael Márquez, manifestó sus deseos de estar en la Copa del Mundo de Rusia 2018. "Es una pregunta directamente para la federación, ellos sabrán los motivos por los que quizá no me han llamado. Es en los partidos de Estados Unidos donde no he podido estar por obvias razones de mi problema", comenta el ex jugador del Barcelona, en una charla que sostuvo con niños de todos los equipos participantes del Torneo de Fuerzas Básicas Sub-13 de la Liga MX.

Con esto, aclaró que el hecho de que no fuera llamado no responde a alguna especie de bloqueo por los patrocinadores del Tri. "Si tuviera un problema legal ni siquiera jugaría en Atlas. Tenemos marcas globales con las que no hay problema, esto aplica para la selección también. Ya tomarán decisiones en lo administrativo y lo más importante, en la parte deportiva que tomará Osorio", apuntó.

La posibilidad de que el michoacano no asista como jugador pero sí como parte del cuerpo técnico, está latente. "Siempre estaré dispuesto a aportar a la selección sea como sea, con un puesto o de otra forma. No se ha hablado de ese tema todavía y esperemos el tiempo que sea necesario para saber que va a ocurrir".