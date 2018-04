Se busca ️‍♂️

El mejor gol marcado nunca en la

historia de la Copa Mundial



¡Tercer cara a cara del Día 2!@10Ronaldinho @borgetti58



VOTA usando o aquí https://t.co/svoYjagtkQ pic.twitter.com/dwDpm8CasV — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) April 1, 2018

Elque anotó el mexicanoanteen la fase de grupos del, compite por ser la mejor anotación de la historia de lasLa dinámica hecha por las redes sociales de la, invita a votar con un "Me encanta" por el tanto del ex jugador de Santos. Su rival es el gol deque anotó en la misma competición en el Inglaterra vs Brasil de cuartos de final.Se trata de una eliminatoria que inicia desde la ronda de dieciseisavos de final, que iniciaron este sábado y concluyen el