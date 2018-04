El director de Protección Civil de @_BocadelRio Cristian Gómez, se encuentra en este momento en el @EstadioElPirata haciendo una revisión de las instalaciones con personal de @ClubTiburones, el funcionario informó qué hay un 50 %de posibilidades de que se juegue el partido pic.twitter.com/u68CPIBbhw — Alex Aguirre (@AlexAguirreFM) April 1, 2018

Fuentes en el interior deaseguran que el juego entrea realizarse esta tarde de domingo en else desarrollará a pesar del incendio que se produjo en el vestidor local.Se asegura que el incidente fue solo un conato que no afectó el vestuario de los Tiburones, por lo cual el encuentro se hará sin problemas a partir de las, aunque también ha circulado en redes que sólo es un 50% de posibilidades de que se lleve a cabo el cotejo.Autoridades de lano han sido informadas de alguna cancelación por parte del gobierno de Boca del Río.Otras informaciones hablan de que el vestidor quedó desahuciado por lo cual el equipo se cambiará en el gimnasio, debajo de la tribuna de preferente. Aún no se sabe la causa del siniestro, se habla de un corto circuito pero no se descarta que haya sido provocado.También fue afectada una tienda de productos oficiales ubicada a las afueras del estadio.