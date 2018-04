Dejé el PRI porque perdió su esencia: Fortunato Rivera, candidato a diputado por Morena

El candidato de Morena a la diputación federal del distrito número 1 con cabecera en Huejutla, Fortunato Rivera Castillo, dijo haber dejado las filas del PRI porque perdió la esencia de ser un partido de centro-izquierda y mutó en una facción de centro-derecha extrema donde solo unos gobiernan y se benefician.



El evento lo encabezó a la altura del Balsero en el municipio de Atlapexco, donde el candidato abrió campaña con un mensaje dirigido a jóvenes, mujeres, profesionistas y demás integrantes de la sociedad a quienes invitó a sumarse al proyecto para hacer la diferencia en este proceso y logran juntos lo que, dijo, realmente merece la Huasteca.



“Les he dado una respuesta muy clara a los amigos que cuestionan mi salida del PRI con una pregunta, si llegas a tu casa y tu esposa no te abre la puerta, no te da de desayunar, no te atiende te maldice y te corre, creo que lo más práctico es abandonar a la esposa por salud y estabilidad mental”, destacó.