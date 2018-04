Repunta exportación de frutas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La producción y exportación de frutas en Guanajuato ha tenido un gran impulso durante los últimos años, lo que ha permitido a los agricultores locales llevar sus productos a diferentes partes del mundo.En 2017, de enero a octubre, la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) registró exportaciones en el sector agroalimentario por 1 mil 144 millones 118 mil 860.04 dólares, de empresas ubicadas en 27 municipios.Del total, 72 millones 532 mil 705.46 dólares fueron por exportación de frutas, de empresas concentradas en Irapuato, San Miguel de Allende, Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo, Romita, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Silao.El municipio de Irapuato registró exportaciones por 53 millones 682 mil 657.3 dólares, por productos como frutas congeladas, frutas frescas o refrigeradas, frutas preparadas y conservadas, frutas preparadas o conservadas, así como preparación de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas.Las empresas ubicadas en Silao, exportaron 12 millones 137 mil 327.19 dólares, con productos como frutas congeladas, frutas frescas y refrigeradas, y preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o plantas.En Salamanca las exportaciones alcanzaron 5 millones 994 mil 539.61 dólares, por frutas frescas o refrigeradas, y preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas.Las empresas de Romita registraron una exportación de 4 millones 319 mil 990.33 dólares, por preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas; mientras que el municipio de Dolores Hidalgo exportó 595 mil 549.06 dólares, por productos de frutas frescas refrigeradas.El municipio de Apaseo el Grande registró exportaciones por 357 mil 497.52 dólares, por frutas frescas y refrigeradas, frutas preparadas o conservadas, y preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas.San Miguel de Allende exportó en este periodo 202 mil 259.46 dólares, por preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas; mientras que Cortazar tuvo exportaciones por 116 mil 605.04 dólares, por frutas frescas o refrigeradas y preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas.Asimismo, Santa Cruz de Juventino Rosas registró exportaciones por 41 mil 664.93 dólares por frutas frescas o refrigeradas; y el municipio de Celaya por 33 mil 660.02 por exportación de preparaciones de hortalizas, frutas y sus jugos o partes de plantas.Las principales frutas que se exportaron fueron fresa, melones, sandías, dátiles, higos, piñas, diversos cítricos, entre otros.Cabe señalar que en el periodo enero-octubre 2017, las exportaciones de frutas representaron un 6.78% del total de exportaciones en el sector agroalimentario de Guanajuato, siendo Estados Unidos el principal socio comercial.Uno de los organismos que más ha apostado por el cultivo y exportación de frutas en la entidad, es el Sistema Producto Fresa de Guanajuato, pues de sus 89 agremiados, 39 son agricultores que exportan a diferentes países, ubicados en 27 municipios.Hace 7 años, un grupo de 8 agricultores buscaron la forma de iniciar las exportaciones de fresa a Estados Unidos, logrando hacer contacto con la empresa empacadora AW, que los impulsó a obtener certificaciones y mejorar su tecnificación.Samuel Aguilera Vargas, vicepresidente del Sistema Producto Fresa, contó que fue a partir de entonces cuando inició la consolidación de las exportaciones en el sector de las frutas que se producen en la entidad.Después de la fresa, los productores comenzaron a cultivar frambuesa, arándanos y zarzamora, que se han ido consolidando con el paso de los años, gracias a la capacitación y empuje que han dado los agricultores.Aunque casi el total de la producción está dirigida a empresas de Estados Unidos, las empresas de los agricultores agremiados han concretado exportaciones de arándano a China, Canadá y países de Europa.Aguilera Vargas destacó que entre las empresas que más éxito han tenido con la exportación de frutillas desde Guanajuato se encuentran AW, FreshKampo, Natural Berrie y Mr. Lucky, además de las congeladoras El Niño, La Hacienda y La Campiña.Destacó que las empresas han tenido que invertir recursos en la tecnificación de parcelas para producción, mejorar los procesos de inocuidad y sobre todo, obtener certificaciones internacionales para poder acceder a nuevos mercados.“Ahora las empresas te piden más certificaciones, te visitan más, se tiene que estar pendiente de la inocuidad y la Responsabilidad Social, son parámetros que tienes que cumplir, no es imposible pero si cuesta”, refirió.Ante la re negociación del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN) y en la búsqueda de nuevos mercados, el Sistema Producto Fresa de Guanajuato ha tenido acercamientos para manifestar su interés de trabajar en conjunto con países como España, Japón, Rusia, Emiratos Árabes, Canadá y otros de Europa.Por su parte, Virginia Acosta, directora gerente del Sistema, destacó que se envió un embarque de berries a China, con el propósito de analizar la logística de exportación al continente asiático.Los representantes indicaron que uno de los municipios con mayor producción es Irapuato, que cuenta con condiciones logísticas y vías carreteras idóneas para realizar esta actividad.Este año, el Sistema Producto Fresa de Guanajuato cambiará su directiva, y estarán enfocados en capacitar a sus agricultores, fortalecer áreas como la certificación, la responsabilidad social, así como promover los sistemas alta tecnología e incrementar la membrecía.En Irapuato se encuentra instaladas las empresas Mex Fruit y Frozen Pulps de México, que en los últimos años ha destacado por ser una de las principales en exportar frutas procesadas al mercado norteamericano.A través de la pasteurización y congelación, las empresas procesan frutas como mango, fresa, papaya, guayaba, manzana, zarzamora, con excepción de cítricos, ya sea rebanada, congelada en block, pulpas y frutas congeladas individualmente.Valentín Trejo Navarro, director administrativo de ambas empresas, dio a conocer que no cuentan con una marca propia, pues su actividad es proveer materia prima con valor agregado para otras empresas grandes y chicas, que son las que venden el producto al consumidor final.“Lo natural es lo mejor, por nuestros procesos no necesitamos utilizar conservadores, la congelación es un punto fuerte en el estado, han crecido bastante los lugares para congelar, dicen que Guanajuato es el congelador de México, y en ese aspecto hemos crecido”, señaló.Destacó que trabajan con maquinaria de tecnología italiana de punta, encargadas de hacer purés, y tecnologías IQF provenientes de Suecia, que ponen a la vanguardia a este grupo de empresas.De forma directa, la exportación actual se hace a Estados Unidos, sin embargo en años pasados han incursionado en otros mercados, como Japón.“Estamos abiertos a tratar otros mercados, hemos tenido acercamiento con empresas de Arabia Saudita, Japón, Alemania, Holanda y algunos otros países, no se ha concretado por alguna u otra situación, pero siempre estamos abiertos sobre todo por la negociación del Tratado de Libre Comercio”, dijo.Destacó que este grupo de empresas compran el 5% de la producción nacional de mango, que es uno de sus productos estrella, por lo que han generado redes de consumo nacional con productores de estados como Chiapas, Veracruz, Sinaloa y otros de la costa del Pacífico.Trejo Navarro refirió que en el caso de fresa, se trabaja con productores guanajuatenses, pues en los últimos años se han mejorado las prácticas de cultivo de la frutilla, gracias a que se cumplieron certificaciones, se controló el uso de pesticidas y se apostó por la inocuidad.“En situación logística, las empresas que estamos dentro del Estado de Guanajuato y nos dedicamos a exportar a Estados Unidos, contamos con infraestructura vial, si así lo deseas puedes utilizar Puerto Interior para tus exportaciones, estamos en en centro de la República”, dijo.El Director Administrativo indicó que destacan por crear su propia maquinaria y apostar por la inventiva tecnológica, lo que los ha hecho acreedores de apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).Además, se han apoyado con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce) para visitar ferias en Estados Unidos, Canadá, Japón y países de Europa, a fin de estar a la vanguardia en los procesos.“Ha sido a raíz de la experiencia que tenemos en el uso de tecnología y las modificaciones que se hacen, y también por estar siempre al contacto, informados con todos los proveedores de maquinaria de todo el mundo”, refirió.Las empresas cuentan con certificaciones de calidad internacionales como SQF que son aceptados en países de Europa y Estados Unidos, la certificación judía Kosher, Sedex, además de un premio Guanajuato a la Calidad y una mención honorífica por innovación en una feria en París.“Estamos viviendo una etapa de crecimiento en el estado, hablando del sector agrícola y de transformación de fruta, se ha dado un empuje muy fuerte por parte de la iniciativa privada pero también del gobierno estatal”, puntualizó.