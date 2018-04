Atacan a policías; pierde la vida uno

Dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron atacados a balazos en el municipio de Salamanca por sujetos desconocidos, mismos que lograron huir.

El elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Ángel Vásquez Moreno, de 30 años, originario del municipio de Irapuato perdió la vida en el municipio de Salamanca luego de que sujetos abordó de vehículo tipo sedán modelo Jetta color gris arremetieran desde su interior a balazos contra la unidad de policía 08842, en la cual viajaba con otro elemento del Mando Único y compañero de guardia, quien fue identificado como Carlos Arturo Aguilar Álvarez quién resultó herido en una de sus extremidades, mismo que fue trasladado a un hospital para su atención.

El ataque ocurrió minutos antes de la 1 de la tarde en la calle Monte Teide del fraccionamiento El Monte, luego de que el Sistema de Emergencias 911 reportó a una persona lesionada por arma de fuego en esta dirección.

Al lugar paramédicos de la Cruz Roja constataron dos personas lesionadas por arma de fuego al interior de una patrulla de la policía estatal, mismos elementos de la corporación policial.

Al ser revisados, uno de ellos ya no presentaba signos vitales, mientras que él otro elemento de manera inmediata fue trasladado en calidad de urgente al nosocomio en una de las ambulancias, luego de que los impactos de bala perpetraron en varias partes de su cuerpo.

Testigos del lugar refirieron que los responsables de los hechos huyeron del lugar rumbo a la carretera estatal Salamanca – La Ordeña, hacía la zona norte de esta ciudad, en un vehículo tipo sedán modelo Jetta color gris.

Lamentan asesinato

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lamentó el asesinato de los elementos César Osvaldo Mares Soto y Ángel Vázquez Moreno.

“La SSPE expresa su solidaridad con sus familias, tras el cobarde ataque que sufrieron respectivamente el pasado sábado 31 de marzo sobre la carretera Salamanca-Irapuato, así como este día domingo en el fraccionamiento El Monte de la ciudad de Salamanca”, señalaron en el comunicado.

Aseguraron que “estos hechos no quedarán impunes y la SSPE se compromete a coadyuvar totalmente con las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado en todo lo necesario para el esclarecimiento del caso y aplicar todo el peso de la Ley a los presuntos responsables”.

Por último, refirieron que ambos elementos tenían una trayectoria limpia, intachable y muy profesional desde los años de 2010 y 2016 en que ingresaron respectivamente a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Indagan asesinato de Sub Oficial

De acuerdo con los primeros datos de la investigación ministerial sobre el ataque registrado al mediodía de este sábado, donde el sub oficial César Osvaldo Mares perdió la vida, presumen que en un intento por escapar de sus agresores, el policía estatal perdió el control de su camioneta, se estrelló sobre el señalamiento, volcó y posteriormente uno de los agresores pudo haber descendido del vehículo y le disparó en la cabeza.“Hasta ahorita todas las líneas (de investigación) están abiertas, estamos investigando su entorno, su trabajo, su familia”, informó Daniel Villagómez, director de Unidades de Investigación Especializadas de la Subprocuraduría de Justicia de Irapuato.El sub oficial de la policía estatal del Mando Único en Salamanca, César Osvaldo Mares fue asesinado a balazos el sábado al mediodía cuando salió de su turno laboral y se dirigía a su casa a Silao.“Tenemos entendido que acababa de salir de trabajar, adscrito al Mando Único de Salamanca, y aparentemente tenía poco de haber salido de las oficinas de Salamanca, y por la trayectoria que llevaba se dirigía a su domicilio”, relató el funcionario.Aseguró que no tienen datos si tuvo amenazas previas, pero para eso estarán llamando a declarar a jefes inmediatos, compañeros de trabajo y familiares.“Se están examinando algunas cámaras de videograbación cercanas al lugar, para establecer la mecánica del hecho; hay videos en donde se ve la camioneta pasar del elemento, pero a la par y detrás de muchos vehículos circulando”, manifestó.Villagómez indicó que en el lugar se hallaron 4 casquillos en el lugar, calibre 572 o 762, mejor conocidos de ‘cuerno de chivo’.Del resultado de la necropsia, se pudo establecer que el policía recibió únicamente un balazo en la cabeza.“Posiblemente los agresores se bajaron, posiblemente, pero falta determinarlo porque estuvieron circulando los vehículos.“Por algunos minutos la gente circulaba y seguía pasando, gente que no se para y siguen su marcha, aunque los casquillos los encontramos cerca del vehículo de motor”, agregó Villagómez.