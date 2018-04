Molesta cobro en parque luego de 25 años

Durante todo el año el parquePor lo anterior lamanifestó su queja en redes sociales.Este viernes a las 4 de la tarde la, donde se da a conocer el cobro.



“Nuestro derecho a un medio ambiente saludable incluye el goce de espacios públicos. Los Cárcamos siempre es gratuito, como lo deben de ser todos los parques públicos”.



“Así es que, aunque se haga el cobro desde hace tiempo, es una práctica que debemos solicitar que se elimine”, se puede leer en el post.

Germán Enríquez, director del Parque Metropolitano, dijo que desde 1994Esto, explicó, con



“Es una costumbre de hace 25 años, toda la Semana Santa se ha cobrado y realmente el fondo de esto es que, como viene mucha gente, estamos hablando de alrededor de mil o dos mil personas diarias, se debe invertir más en vigilancia y mantenimiento, se habilitan baños y todo eso tiene un costo”, justificó.

Elopiniones encontradas entre los usuarios.



“No sabíamos, pero no deberían cobrar porque todo el año es gratis; quienes no tenemos dinero para pasear venimos aquí precisamente porque no cobran”, dijo Cecilia Lira, ama de casa.



“Pienso que hasta cierto punto está bien porque tal vez lo hacen para el mantenimiento del parque, pues todo el año no nos cobran. Hace 15 días vine y no me cobraron”, dijo José Luis Romo, comerciante.