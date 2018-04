Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Gente querida: imaginaba hace unos años, concretar una carrera atlética no solo con quienes coincidimos en propósitos, sino con empresas que tienen alianzas y proyectos conjuntos. Para los leoneses, las carreras atléticas son un fenómeno de los últimos 5 años en la región; en sondeos recientes se puede medir el interés de la sociedad por participar. Solamente en León operan entre 80 y 100 carreras atléticas en donde la clave es la gestión publicitaria, así como la alianza institucional, la procuración de premios, el concepto temático con una adecuada selección de fechas.Lo que pocas carreras atléticas tienen, es el enfoque de responsabilidad social, es decir, la canalización de algunos remanentes a obras sociales. Fundación Pro Niño Leonés A.C. cumple 50 años y el periódico am cumple 40, así que me animé el año pasado a organizar la primera versión de la carrera atlética confiando la organización a eventólogos, a mis licenciados en gestión y producción de eventos de la Universidad Meridiano. Sí, la gestión y producción de eventos deportivos ya representan en la ciudad una importante área económica en giros deportivos, sociales y culturales.Estamos en los últimos detalles de lo que será la segunda carrera bajo el nombre “Activa e Innova”. La cita será el 16 de abril a las 7 de la tarde en el circuito de la Deportiva del Estado Enrique Fernández Martínez. Esperamos la participación de 500 personas, que con su aportación de 200 pesos ayudarán a nuestros 500 niños, niñas y adolescentes que cursan sus estudios en Pro Niño Leonés A.C. Esta es una carrera que logrará reunir a esas personas que les gusta estar activas, son innovadores y que también son solidarios con los demás. El nombre de la carrera viene de ‘Activa’ por los beneficios que nos da la activación física e ‘Innova’ porque las instituciones y empresas que participan son innovadoras.En su vida cotidiana nuestros niños sueñan con salir de Las Joyas, con conocer el centro de León a donde se llega en autobús en más de una hora y donde se hacen filas largas como si fuera el camino hacia las oportunidades. Para todo aquí en Las Joyas debemos esperar y gritar y exigir, en un desorden que da la angustia por vivir al día y pasarla más o menos bien. Parecen carreras de obstáculos donde los propios padres, el entorno familiar, la pobreza misma, crean barreras desde el arranque, tomando en cuenta que los corredores tienen poca preparación y alimento.Estoy feliz, amigos: los pequeños correrán ese sábado junto con los trabajadores de GST la gran tenería automotriz, los periodistas del periódico am, los chefs de los restaurantes Argentilia, los colaboradores de Serviacero y Tejas El Águila, los funcionarios públicos de Comude, los médicos del IMSS y los estudiantes de la Universidad Meridiano, pues le haremos saber que corremos junto a los chiquillos para ayudarles a que terminen su carrera universitaria cuando sean grandes.Pensé en organizar una carrera atlética para reunir a todas las personas y organizaciones que sostenemos la escuela, el espacio educativo y ecológico donde ellos aprenden a sembrar, a multiplicar, a sumar, a vivir valores y a soñar con un futuro distinto más lleno de colores y de alegrías. Junto a sus clases y a sus actividades de canto y de computación y de ping pong y de ajedrez, podrán ellos sentirse acompañados junto a padrinos y amigos que les acompañan a terminar su carrera.Orquestamos este gran evento con otra institución grande, eficiente y generosa como Comude (Comisión Municipal del Deporte) quien nos albergará ese sábado en la noche y pondrá su infraestructura y tecnología para organizar el evento. Serán empresas leonesas que ayudarán a esta gran carrera a la que invito a mis cómplices de tantos proyectos. Todos correremos en la pista de tartán de la Deportiva Fernández Martínez y haremos la carrera en el circuito de 2.5, 5 y 10 kilómetros. El circuito será la vida; los pequeños pensando en la meta y todas las instituciones organizadoras las que procurarán la pista para que ellos concluyan su carrera.Mis miles de exalumnos de UTL, queridos exalumnos de la Ibero, del TEC, de La Salle, les requiero para que se inscriban y aporten 200 pesos llevándose playera y kit de hidratación. Colegas de los medios de comunicación, les invito a que cada año corran con nosotros y nuestra escuela. El evento se llama ‘Activa e Innova’ pues es lo que nos une a todos en este circuito es la activación y la innovación a favor de la escuela de Las Joyas. Formamos ahora más gente y que requiere corredores, procuradores de pistas y de alientos para que más niños troten en esta historia. Necesito muchos corredores que nos acompañen a esta hermosa friega de sostener una gran obra educativa de 500 pequeños corredores que estudian primaria y secundaria. Les incito maratonistas de buen corazón a que animen a nuestros pequeños a que es posible llegar a la meta.* Director de la Universidad Meridiano A.C.