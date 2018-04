Casinos de León en declive

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hacia el año 2005 se instaló el primer casino en nuestra ciudad con juegos de apuestas en máquinas “tragamonedas” que en realidad trabajan con tarjetas prepagadas o con depósitos en ellas. Son de juegos diversos, pero la base son números que juegan en una lotería sin fin que se adosa a una serie de variadas figuras que dan atractivo visual y efectos de sonido al jugador.En una gran mayoría de máquinas se conserva la lotería de números visualmente y les conocen como “bingos”. El primer lugar fue el Caliente, entonces propiedad de Hank Rhon, después vino el Yak allá por Centro Max, ahora todos de la empresa CODERE; parecía que rápidamente seríamos invadidos por varios de estos centros de entretenimiento, pues consecutivamente se instalaron en 5 años otros 6 negocios, a saber: Egyptian, Emotion, dos Yak, Grand, Palmas y Big Bola, todos ya funcionando a fines del año 2010; podríamos afirmar que ahí fue el boom de estos giros.Ya más tarde, hacia el 2013 se aperturó el Stadium o también conocido como Caliente.Pero los amables lectores se cuestionarán ¿qué pasó con varios de ellos que ya no están funcionando? Efectivamente, entre los años 2010 al 2015, quedaron fuera de servicio cuatro de ellos por diversas causas y factores, el Egyptian, el Emotion, Palmas y Grand.Según trascendió, quedaron sin actividad, dos de ellos por incosteables y problemas económicos, y los otros dos, por problemas con sus permisos ante las autoridades federales. A lo largo de estos años, y con visitas frecuentes hemos podido percatarnos de diversos aspectos en su evolución y forma de trabajar.Hacia el año 2012, como si hubiera un pacto tolerado por las autoridades se instalaron las apuestas de cartas o barajas y la clásica ruleta, así como otros juegos de azar tipo Las Vegas, dados o craps; y decimos tolerados porque existe prohibición en la Ley Federal de Juegos y Sorteos para esa clase de apuestas.La base en general de estos negocios fueron las apuestas deportivas o llamados “books”, simultáneos al evento en línea y desde lugares remotos; así como los salones de juegos de “Bingo”, espaciados cada determinado lapso y por variadas apuestas con premios proporcionales al número de jugadores.La herencia o efectos que han dejado en nuestra sociedad leonesa estos establecimientos, pues aún cuando no son estrictamente “garitos”, por contar con autorización, así los identifica el pueblo, no han sido del todo positivos, y se percibe que más que diversión en general, en su mayoría dañan al conglomerado, pues no todos podemos preciarnos de mantener un control y medida en nuestras finanzas o recursos para jugar moderadamente y evitar la compulsión creciente que conlleva muchas veces a la bancarrota y más cuando se carece de la más elemental suerte para jugar.En recientes meses, es notorio el declive de estos negocios en la localidad, pues ya son cada vez menos quienes acuden a ellos, debido a varios factores que se han conjuntado: primeramente, se agotó lo novedoso de estos lugares y la oportunidad de accesibilidad legal a ellos; seguido, se ha perdido totalmente el glamour que de principio significaba el aprovechar para socializar en estos recintos; tercero, las promociones de atención y cortesías al cliente con bebidas y alimentos, a veces hasta con buenos espectáculos gratuitos, se agotaron; el personal, después de 13 años de servicio, ha perdido su presentación impecable, su amabilidad notoria, ha caído en la rutina, el mal humor, y hasta en el deterioro físico; las instalaciones en algunos permanecen sin cambio alguno; máquinas con juegos obsoletos y ya muy explotadas; decoración sin sentido de cambio y actualización; antes venían personas desde Celaya, Salamanca, Irapuato, Pueblos del Rincón y de los Altos de Jalisco, pero allá ahora tienen sus propios casinos. De lo que más quejas hemos escuchado, es que la frecuencia de los premios a ganar ha disminuido notoriamente.Se percibe un círculo vicioso, aunque parezca pleonasmo, en estos centros ya no de entretenimiento; en principio como hay ausencia de clientela, quizás al bajo número de asistentes se les han ido cargando los gastos, que son muchos: renta, energía eléctrica, sueldos de personal, seguridad, mantenimiento, carga financiera de la adquisición de equipo de apuestas; y cada vez se van quedando más solos. Ya no hay exclusividad, ni mucho menos, derecho de admisión reservado, los usuarios antes se conocían en su mayoría entre sí, ahora existe desconfianza entre quienes asisten, o algunos asistentes incomodan a quienes juegan, posicionándose detrás de ellos y observándolos, sin que nadie llame su atención.Quizás a muy corto plazo tendrán que cerrar mínimo dos casinos por incosteables y por ausencia de clientela. No fue necesaria la intervención de la autoridad, ni federal, ni mucho menos local, para reducir o limitar el número de casinos en nuestra ciudad, como se anunció en 2014 de que solamente se autorizarían 10; la oferta y la demanda han hecho que sean cada vez menos.