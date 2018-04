La linterna que encontró a Oviedo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Una ancianita salió a la calle,dio voces con animación:“por poco me saco la lotería”,alzaba los brazos con hurrascantarinos. Cuando le preguntaron:¿qué número tenías?, dijo ufana queninguno. Luego ilustró que cayó elpremio mayor “al otro lado de mi casa.”Los historiadores serios (como por ejemplo Jean Meyer), y por lo mismo veraces que registren el acontecer actual político, ideológico y sobre todo práctico, van a toparse con un fenómeno jamás visto, el de la moderna selectividad.Quien se lleva las palmas es Morena, organismo que le pertenece a Andrés Manuel López Obrador. Él o sus allegados dicen quienes van de candidatos, sean de dentro, recién llegados o atrapados en una pesca de fauna. La finalidad es obvia: reunir a quienes estuvieron descontentos o resentidos en otros partidos y sumar ya que los votos cuentan lo mismo el de Carlos Slim que el del menos afortunado. Antes se decía que en la adición no era propio agregar especies diferentes; ahora ya se vale. Rivas Laraudi diferenciaba: una cosa es el comunismo y otra las enchiladas, pues esa diversidad ya no reza porque es igual el amor y las ganas de cantar, lo que distinguía ese mismo autor.El gran problema para los crédulos es que si se tiene fe en el juego de la botella, cuando parece que les apunta es movida por cierta mano misteriosa que señala hacia otro lado.A Ricardo Monreal una encuesta de mentiritas, supuesta, lo marginó en la Ciudad de México. Gritó, pataleó y su berrinche lo puso en el tentadero a grado que AMLO, el dueño de Morena, lo cobijó con un cargo cerquita de él entendido que ese zacatecano, se pierda pero más si se gana, estará a un ladito del trono.El manejo en León tuvo otros matices, aunque es pertinente señalar que de alguna forma se alborotó la tribu de quienes despiertos de olfato, percibieron el aroma de la chuleta, lo que ya no es para nada criticable en política electoral.Pero ocurrió un hecho por demás sorprendente: apareció el moderno Diógenes, fuera de su tonel, con lámpara en mano aluzó hacia Ernesto Oviedo, que estaba en Campeche a esa hora, sugerido por el “ya sabes quién” del Estado. Todos los demás enredados en el fenómeno encuestológico de ilusión se sintieron engañados, defraudados, por lo menos con una sorpresa que no les cabía siquiera en lo imaginario ya que el nuevo adalid para nada había sido mencionado.Le llegó a Ernesto Oviedo la lotería mejor que a la anciana del epígrafe. Sin jugarla, la ganó. Con alto tono de voz les puede decir a los malquerientes lo que el mismo Diógenes le expresó al Rey cuando frente al tonel en donde dicen vivía el pensador, a pregunta de soberano de ¿qué se le ofrecía?, el filósofo, displicente le dijo: “que te quites de mi Sol”. Así el ahora abanderado de Morena, puede pedirles a quienes lo entronizaron, que le hagan a un lado los díscolos, esos que ya se mostraron burlados, engañados, utilizados.Para los estrategas de Morena, que saben bien mover el tinglado, los pasos siguientes van a ser muy simples: dejar que baje la temperatura y volver a sacar el gazapo para que los galgos le entren de nuevo a la carrera del hipódromo político. Será suficiente con que los coloquen en buena posición de la planilla, entendido de que Oviedo, obviedad de obviedades, no va a ganar, se lograrán posiciones y éstas resultarán usufructuadas por “regidores de minoría”. Pitanza segura por tres años, con la promesa de que “si para la otra una real o ficticia encuesta te favorece, vas tú”.Como se ve, la fenomenología moderna da para eso y más. Le llamo “moderna” por resaltarla de algún modo; pero ese maniobreo es casi paleozoico. Era presidente del PRI Alfonso Martínez Domínguez, quien hizo acudir a su despacho de la entonces Ciudad de México,D.F. a comisión de dos grupos para dirimir la disputa que llegaba a violencia. Peleaban la alcaldía de Ciudad Mante, Tamaulipas. Taxistas y petroleros.Mesa enorme en el quinto piso de Insurgentes. Unos en un lado, otro en la contraparte. Escuchó argumentos cinco minutos. De pronto sonó un teléfono rojo. El dirigente se puso de pie: “Sí, a sus órdenes señor Presidente. Ya estamos en eso. Se hará como usted lo ordena. A sus órdenes señor”. “Don Luis Echeverría (Mandatario en turno), me acaba de dictar la solución en la que debemos estar de acuerdo: ahora toca a los taxistas, CTM y dentro de tres años, sin pretexto a petroleros”. Solución más sabia que la de Salomón. Cuando, ya con López Portillo, siendo Gobernador de Nuevo León, Alfonso, le recordé el suceso, se moría de risa al exclamar que en política salen de la manga muchas soluciones que ni la ley más perfecta puede prever.Lo interesante ahora es saber cuántos electores tienen Oviedo y Morena cautivos. Los que manejan a boxeadores forman eso que se conoce como un “establo”. Ellos saben la forma de jugarlos, contra quiénes y qué tanto pagarles. En política proceder así no es solamente degradante sino que está sancionado por la ley; pero de que tienen partidos o candidatos la forma para buscar adeptos o hasta tripularlos, de eso no existe la menor duda. Por eso Oviedo se apresuró, bueno, en verdad más bien sus manejadores, a presumir un respaldo de comprometidos, sin recordar lo que mencionamos hace unos días, que “al caballo, al amigo y al votante, no hay que engañarlos, burlarlos y menos cansarlos”.(Ya habrá tiempo para comentar el tropezón de Juan Pablo Escandón, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, quien al ponerle la mesa para discutir lo del Nuevo Aeropuerto a López Obrador, le dio un tratamiento de cuasi Presidente. Como dice el dicho: “de que los hay, los hay”.)